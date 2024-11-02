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桃園以北、宜蘭局部短暫雨 天氣稍涼下探22度

2024/11/2 08:20（11/2 08:41 更新）
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颱風康芮挾強風驟雨襲台，台北大安森林公園內不少樹木不敵強勁風勢倒下，1日下午有民眾跨越倒在地上的樹木。中央社記者謝佳璋攝 113年11月1日
颱風康芮挾強風驟雨襲台，台北大安森林公園內不少樹木不敵強勁風勢倒下，1日下午有民眾跨越倒在地上的樹木。中央社記者謝佳璋攝 113年11月1日
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（中央社台北2日電）中央氣象署指出，今天東北季風增強，迎風面桃園以北、宜蘭地區及恆春半島有局部短暫雨；桃園以北及宜蘭天氣稍涼，低溫下探攝氏22度；清晨5時許，發布嘉義市濃霧特報。

氣象署表示，今天東北季風增強，迎風面桃園以北、宜蘭地區及恆春半島有局部短暫雨，花東地區有零星短暫雨，新竹以南地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

氣溫方面，桃園以北及宜蘭天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，預測白天高溫北部、宜蘭、花蓮約25至27度，中南部及台東為30、31度；低溫中部以北及宜蘭為22、23度，其他地區約24、25度。

氣象署指出，東北季風增強，桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖、金門易有8至9級強陣風。另外，今天中南部地區易有低雲或局部霧影響能見度，嘉義市已出現能見度不足200公尺的現象。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天東北季風增強，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。

竹苗、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「普通」等。（編輯：戴光育）1131102

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東北季風增強2日迎風面短暫雨 桃園以北稍涼
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