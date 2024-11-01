北市36座水門晚間全開 路樹傾倒估3日前處理完畢

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（中央社記者陳昱婷台北1日電）颱風康芮導致台北市滿目瘡痍，市府累計接獲近5000件災情通報中，約有2800件為路樹傾倒，力拚全市幹道今天復舊，水門也會在晚間全數開啟，其餘巷弄預計3日處理完畢。

台北市工務局水利工程處今天發布新聞稿表示，繼29處與堤外停車場及過路交通相連的疏散門陸續開啟後，剩餘7處疏散門將在晚間6時開啟。

台北市交通局表示，配合疏散門開啟時間，周邊道路紅黃線將在明天上午7時恢復禁止停車，請車主配合提前駛離，否則將依違反道路交通管理處罰條例，予以拖吊移置並處罰鍰。

台北市工務局公園路燈工程管理處表示，颱風康芮致災案量較多，許多市府員工為了搶救災已超過24小時沒有回家，但為了確保民眾通行無虞，力拚今天下班前將全市主、次要幹道復舊，其餘街道巷弄則預計3日前處理完畢，感謝市民的體諒。

台北市災害應變中心統計至今天下午5時30分為止，共接獲4960件颱風康芮導致的災情，其中約2800件、逾半數為路樹傾倒。（編輯：張銘坤）1131101

圖為1日上午工務局人員在台北市大安區清理殘枝斷木。中央社記者謝佳璋攝 113年11月1日