颱風康芮襲台 釀2死580傷

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（中央社記者劉建邦台北1日電）中央災害應變中心今天表示，颱風康芮襲台期間釀2死580傷，統計至下午1時，受傷增65人，至於南投縣4名族人失聯，已掌握身分並取得4人手機號碼，訊號正常持續連繫。

交通部中央氣象署今天上午11時30分解除颱風康芮陸上颱風警報，預計下午2時30分解除海上警報。

中央災害應變中心下午召開颱風康芮第9次工作會報，由副指揮官、消防署長蕭煥章主持。依報告，一般災情累計9983件，處理中3531件，案件數比上午時新增3076件，以路樹倒塌、民生基礎設施損壞最多，集中在雙北市。

颱風襲台期間釀2人死亡、515人受傷。死亡部分為南投縣仁愛鄉56歲女性開車時遭路樹倒塌壓到，送醫搶救不治；台北市內湖區48歲男性，騎車遇路樹倒塌拉扯電線，被倒塌電線桿壓傷送醫，經醫院搶救不治。

中央災害應變中心表示，受傷部分增加65人，共累計580人受傷，以台北市最多，其餘新北市、桃園市、花蓮縣，受傷累計人數皆超過50人。

針對南投縣4名族人失聯案，中央災害應變中心指出，今天上午8時派遣2名消防員、2名林保署人員入山搜尋，中午回報因卓社林道道路狀況不佳，水頭谷附近有樹木倒塌、土石崩塌，加上現場不斷有落石滾落，無法前進；直升機因天候不佳，經評估不宜入山搜救，先在駐地待命。

此外，已取得4名失聯者手機號碼，經透過電話聯繫還無法接通，並發簡訊聯絡，掌握失聯者持有手機訊號皆正常，身分為34歲楊姓男子等4人。

中央災害應變中心表示，颱風期間有15縣市預防性疏散撤離，至下午1時止，累計撤離1萬1588人，共8縣市開收容所51處，安置1016人。

中國籍「鈺洲啟航」貨輪在野柳岸際觸礁擱淺案，中央災害應變中心指出，上午除步研判「鈺」輪船體位置無重大變化，未發現油污外洩現象，海洋保育署規劃明、後天連續派員到場採水，檢測礦物性油脂等。

業者已派遣工作船抵達現場進行繫舶、佈設攔油索及抽油前置作業，最快今天開始抽重油，期程預估2至3天，每天16小時。

中央災害應變中心表示，全台曾停水5.8萬餘戶，仍停水4.3萬餘戶，預估今深夜11時許完成供水；全台曾停電88.7萬餘戶，待修復9.4萬餘戶，預估2日深夜11時完成供電，已無淹水災情。

中央災害應變中心指出，至上午11時，颱風造成農業總災損約5.9億餘元，其中高雄市、雲林縣損失最嚴重，農作物以食用玉米受損嚴重，其餘為食用番茄等。

副指揮官蕭煥章聽完各部會報告後宣布，後續已協助地方政府處理災後復原為主，中央災害應變中心轉設為二級開設，相關單位會持續留守。（編輯：張銘坤）1131101