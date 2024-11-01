白晝之夜大安森林公園登場亮點一覽 生態走讀變裝遊行玩整晚

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（中央社網站）2024白晝之夜11月2日下午2時登場，今年主題為「夜行動物派對」，將活動場域搬至大安森林公園，串聯遊行、藝術、音樂、生態探索等，連續12小時藝文活動不停歇，邀請群眾一起重返自然的懷抱。

白晝之夜展區有哪些？

今年白晝之夜活動空間涵蓋整個大安區，以大安森林公園為主要區域，永康及東門商圈、建國花市玉市，及周邊藝文單位都會響應，延長營業時間或舉辦展演。

不同於往年活動橫跨整個夜晚，這次白晝之夜的時間提前至11月2日下午2時舉行，延續到11月3日凌晨2時，降低對大安森林公園動植物及周遭鄰里的干擾。

（圖取自白晝之夜網頁nuitblanche.taipei）

這次以「夜行動物派對」為主題，探討夜晚與人類在城市中的多元互動。主視覺由設計師廖小子操刀，將大安森林公園內特色物種斯文豪氏攀蜥、赤腹松鼠、夜鷺等熱成像融入其中，呈現動物的生命能量與體型動作。

2024白晝之夜主視覺。（圖取自台北市文化局網頁culture.gov.taipei）

亮點作品展演

白晝之夜完整節目單點這裡

法國動物大遊行

時間：11月2日晚上7時至11時30分，每整點遊行一次

地點：大安森林公園｜B2溜冰場

前兩屆巴黎白晝之夜的藝術總監哈特爾（Kitty Hartl）這次應邀擔任客座策展人，在亞洲首度展出「法國動物大遊行」互動參與式作品，屆時將有20位身穿「普普雪怪」的滑輪者現身，引領民眾穿越公園遊行。

現場也將發放象徵台灣特色的貓頭鷹面具與夜光貼紙讓民眾變裝參與，搭配台北森巴鼓隊的歡樂節奏，讓大家體驗「法式遊行」的氛圍。廖小子也設計3款變裝面具，提供民眾下載變裝同樂。（點這裡下載檔案）

夢的捕手

時間：11月2日下午2時至11月3日凌晨2時

地點：大安森林公園｜A1錄像裝置

日本藝術家高田冬彥以童話故事「長髮公主」為背景，長髮公主在塔上旋轉並纏繞自己的長髮，試圖抓住看不見的王子，同時塔外的世界因長髮公主失控的頭髮而毀滅。「夢的捕手」結合表演場景與微型佈景，用錄像作品把觀眾帶入虛實交織的藝術境地。

日本藝術家高田冬彥作品「夢的捕手」。（圖取自白晝之夜網頁nuitblanche.taipei）

小丑八怪

時間：11月2日下午5時至5時30分

地點：大安森林公園｜B1露天音樂台

台灣藝術團隊「創造焦點」運用馬戲元素，串連雜耍、疊羅漢、高空表演等方式講故事，來自EYE CATCHING星球的小丑們來到名為TＷ的星球，以人性、快樂及夢想為主軸，呼籲大人、小孩們即使處在社會弱勢或是不公的情形下，也要珍惜眼前的幸福生活。

「創造焦點」表演。（圖取自白晝之夜網頁nuitblanche.taipei）

萬物議會

時間：11月2日晚上9時至11時30分

地點：大安森林公園捷運站｜B7陽光大廳

法國哲學家布魯諾．拉圖曾提出環境倡議及藝術行動「物的議會」概念，透過角色扮演為自然界萬物發聲，揭示極端氣候和人為破壞下萬物面臨的挑戰。今年白晝之夜邀請藝術家、表演家、環境組織、景觀設計師等12位議員，化身為大安森林公園的動植物，述說大安森林公園所面臨的生態問題，並討論行動方案。

生態走讀

時間：11月2日下午2時至11月3日凌晨2時

地點：大安森林公園｜B6生態走讀

大安森林公園不僅是市民散步放鬆場所，更是無數動植物的棲息地，讓民眾不用到山上就可能遇到鳳頭蒼鷹、螢火蟲等動物。今年活動邀請台灣10個環境組織，用不同視角重新認識這片台北都市綠肺，專業導覽員將從陸域到水域、從動物到昆蟲，帶著大家探索森林的每個角落。

生態走讀場次。（圖取自白晝之夜網頁nuitblanche.taipei）

巴奈 夜婆

時間：11月2日晚上9時30分至10時

地點：大安森林公園｜B1露天音樂台

原住民歌手巴奈長年從事社會運動，以台語專輯「夜婆」獲得今年金曲最佳台語專輯獎，她將以醇厚嗓音道出舊時代女性的心聲。除了巴奈之外，這次也有各式風格的音樂人演出，包括黑袍樂隊、春麵樂隊、蒙古歌手圖孟其其格等，邀民眾在大安森林公園來場音樂饗宴。

原住民歌手巴奈。（圖取自白晝之夜網頁nuitblanche.taipei）

洄・尋

時間：11月2日下午2時至11月3日凌晨2時

地點：大安森林公園｜A6藝術裝置

台灣團隊「有用主張」以自然界的循環為靈感，創作大型藝術裝置「洄･尋」。作品的核心是一顆鏡球，白天映照周圍環境，隨著天光變化展現不同面貌；夜晚則反射燈光，形成獨特的視覺效果，呈現生生不息的狀態。

裝置藝術洄・尋。（圖取自facebook.com/NuitBlancheTPE）

眷村歌舞廳

時間：11月2日晚上6時30分至10時

地點：大安森林公園捷運站｜兒童小舞台區

搖擺舞（Swing Dance）是源自1920年代的社交舞，SwingTaiwan將把大安森林公園變成復古歌舞廳，帶大家穿越到1950年代。今年團隊將舉辦3場免費新手體驗，讓零舞蹈基礎的民眾也能參加，用舞蹈打破社交距離，快速認識新朋友。（報名連結）

露天電影院

時間：11月2日下午1時30分起

地點：大安森林公園｜露天電影院

露天電影院是白晝之夜的必備節目，這次片單將播映「芬芳寶島」系列珍貴紀錄片，以及知名導演胡金銓的經典作品「空山靈雨」等，讓民眾在森林中觀影，擁有不一樣的戶外體驗。

洪建全基金會片單

富邦文教基金會片單

國家電影及視聽文化中心片單

要如何前往？

搭公車：

可在「信義新生路口、信義建國路口、建國南路、龍門國中、和平新生路口、金華新生路口」等站下車，步行至活動現場。

搭捷運：

大安森林公園站：出站後至地面層，即抵達活動場域。

大安站：往信義路及建國南路路口方向。

忠孝新生站：往新生信義路口方向。

東門站：往信義路及新生南路路口方向。

科技大樓站：往和平東路建國南路口方向。

註：台北捷運在活動期間加開淡水信義線、板南線班次至11月3日凌晨3時，採大安站往台北車站、忠孝復興往台北車站單向載客。

（圖取自白晝之夜網頁nuitblanche.taipei）

白晝之夜起源

2002年創始於法國巴黎，每年10月第一個週六舉行，活動根基於「都市創新」及「公共空間設計」2大核心概念，至今已有超過30多個城市共同響應。台北市從2016年開始舉辦，去年在信義區舉行吸引約40萬人次。（編輯：曹亞沿）1131101