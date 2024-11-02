白晝之夜大安森林公園登場北捷延長營運 交通管制一圖看懂

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（中央社記者劉建邦台北2日電）「台北白晝之夜」今天下午2時在大安森林公園及周邊舉行，台北市文化局規劃信義路3段等路段進行交通管制，時間至3日上午8時止，北捷將增加班次至台北車站及延長營運。

台北市文化局發布新聞資料指出，「2024台北白晝之夜」今天下午2時至3日凌晨2時在大安森林公園及周邊舉行，為配合展區布置及活動內容，周邊道路管制至3日上午8時止。

文化局表示，市區道路管制從今天凌晨零時至3日上午8時，包含信義路3段（信義路3段147巷－信義路111巷）北側慢車道1車道、建國南路2段（信義路3段－和平東路2段）西側1車道、新生南路2段（信義路3段至金華街口、和平東路2段至青田街7巷）東側1車道、和平東路2段（建國南路－新生南路）北側1車道進行封閉管制，僅供行人通行。

自行車停車管制從今天凌晨零時至3日上午8時，取消大安森林公園及師大附中前自行車停放區，管制前通知移車，管制時段實施拖吊。公車站位取消，包含大安國宅站（建國南路，大安森林公園側）、大安森林公園站（和平東路，大安森林公園側）。

文化局表示，呼籲民眾多搭捷運到現場，包含淡水信義線大安森林公園站、東門站、文湖線大安站或科技大樓站、忠孝新生站等。白晝之夜相關活動訊息，可至官網查詢。

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台北大眾捷運公司指出，配合白晝之夜活動，板南線及淡水信義線當晚在末班車後，將增開從大安站及忠孝復興站至台北車站（終點站）單向載客列車。

此外，大安站、大安森林公園站、忠孝復興站、忠孝新生站可進出站及上下車，沿途各站僅開放下車出站，不可進站乘車，各轉乘站不提供轉乘，增開班次延長營運至3日凌晨3時，班距約20分鐘，並視人潮狀況彈性加開班次。（編輯：戴光育）1131102