白晝之夜士林湧人潮 有趣或動線糟民眾看法兩極

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（中央社記者陳昱婷台北2日電）2022台北白晝之夜昨天晚間登場，台北市文化局統計，共吸引46萬人次走入士林商圈，街道上人潮川流不息。有民眾感受到藝術的多元與包容性，也有民眾反映動線規劃非常糟糕。

2022台北白晝之夜以「士林大戲院」為主題，分為台北表演藝術中心、士林夜市、士林官邸公園及台北科學藝術園區4大展區，昨天晚間6時起展開連續12小時的藝文活動。

台北市文化局統計，截至今天上午6時活動結束止，共吸引46萬人次參觀展區，網站線上精彩企畫也吸引國內外觀眾共同參與，瀏覽人次將近147萬人次。

文化局表示，活動一開始就吸引大批人潮在士林街區穿梭遊逛，除了觀賞精彩藝術創作，民眾也享受夜市在地美食，豐富心靈同時填飽肚子，還有店家反映生意太好了，食物供不應求。

士林夜市1日晚間人潮川流不息。（圖取自facebook.com/NuitBlancheTPE）

幾乎每年都會參與活動的楊小姐向中央社記者表示，北藝球劇場由於外觀奇特被嘲諷為「貢丸」，昨天卻將這個批評實體化為「貢丸人」，與民眾一起跳舞、搖擺、自拍，以自嘲展現最高境界的幽默，並體現出藝術的包容性與多元性。

不過，楊小姐說，儘管她與同行友人玩得很開心，但並不是主辦單位活動安排設計得好，只是大家願意沉浸在夜晚的氣氛裡，且太多人只是來湊熱鬧，影響表演與展覽觀賞品質，擁擠環境更讓人非常痛苦，感覺近幾年的白晝之夜已流於形式。

另有從沒參與過白晝之夜的民眾表示，他昨天大約晚間8時到士林夜市時，人潮已經塞爆了，動線規劃真的很爛，根本看不到什麼，「聽說科學教育館展區超嗨，但我都沒玩到」，不過事後看到照片時，感覺自己成為一個超大型藝術品的一部分，非常有趣。

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文化局回應，今年白晝之夜為邀請民眾走入士林街頭，不論是開放性空間或是室內場館都出現人潮，推估應是疫情過後及活動品牌累積的效應。

文化局指出，動線規劃部分，白晝之夜採分散式展場設計，並透過現場工作人員、指標系統、宣傳摺頁及網站數位地圖等，帶領民眾在遊走間重新觀看、認識城市各個空間角落。謝謝民眾的建議，會繼續改善精進。（編輯：方沛清）1111002