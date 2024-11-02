旺宏科學獎 識譜吹笛機器人、手語辨識軟體獲金牌

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（中央社記者陳至中台北2日電）第23屆旺宏科學獎今天揭曉，台北市內湖高工學生打造可識譜吹笛的機器人，台中一中學生設計可辨識台灣手語的軟體，2團隊同獲金牌獎及新台幣40萬元獎金。

第23屆旺宏科學獎有733支隊伍、2272人次參與，今天在台北舉辦頒獎典禮。科學獎召集人、中央研究院副院長周美吟指出，本屆有許多作品善用AI（人工智慧）軟體作為輔助工具，並結合永續發展、節能、關懷弱勢等面向。她也建議未來參賽者，能更重視作品的準確度、可信度和嚴謹度。

台北市內湖高工學生賴冠銘、彭念祖、張友銘的作品「以多任務學習MTL深度學習網路建構識譜吹笛機器人」拿下金牌。他們運用AI自動識譜，並透過風門的開合模仿人類吹氣，搭配設計好的機械手指，可以吹奏出媲美真人的笛子旋律。

為了「不走音」，團隊在吹氣控制、指法運動、音準校正、樂譜辨識等4大面向下了許多功夫，例如吹嘴的角度和吹氣的流速，都會影響效果。

台中一中學生黃政堯、蔡允成、陳宥家以「自監督學習在台灣手語辨識上之應用研究」拿下金牌。他們設計出詞彙辨識模型和滑動窗口演算法，計算手語句子中的詞彙，再透過大型語言模型翻譯成中文文法，目前可辨識詞彙量為242個，準確率近95%。

團隊指出，108課綱要求學生修本土語言課，手語也是可選的項目，團隊3人都是手語課的學生，對這個不須透過聲音，就能傳達許多情緒、狀態的語言，感到非常驚奇。希望未來這項技術能應用在日常生活中，成為聽障人士交流溝通的好幫手。

旺宏教育基金會董事長吳敏求在典禮致詞時，勉勵學子透過扎實的學習，培養更長遠的眼光和謀略，未來才有機會發展更具有開創性的應用。

國家科學及技術委員會主委吳誠文則鼓勵學子了解創意的重要，未來不只是知識的消費者，而能成為貢獻者。（編輯：李亨山）1131102