偽冒簡訊現蹤？數發部：111簡訊平台未遭駭客入侵

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）民眾反映收到政府111簡訊中的超連結非政府網站，懷疑政府111簡訊平台被詐騙集團破解，數發部今天表示，追查後未發現政府111簡訊平台有被駭客入侵，請民眾安心。

數發部指出，昨日晚間民眾在網路論壇PTT反映，其親屬收到政府111簡訊通知交通罰單線上繳納訊息，但網址超連結非為政府網站，疑似政府111簡訊平台被詐騙集團破解。數發部立即過濾政府111簡訊平台發送歷程，並請電信業者協助，均未查獲駭客入侵至政府111簡訊平台發送簡訊的紀錄，將進一步釐清相關情形。

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數發部表示，感謝民眾即時反映接獲疑似偽冒政府111簡訊的情況，由於目前電信業者均會阻絕偽冒111號碼發送的簡訊，數發部後續將循線追查是否為其他偽冒技術。

數發部並呼籲，簡訊冒名政府機關、知名企業或銀行等，若帶有不明連結的網址，切勿輕信點擊，也應留意自身的信用卡號碼、銀行帳號或簡訊驗證碼等，不可提供給他人使用，避免遭犯罪集團濫用，若發現疑為詐騙手法，請立即向警政署165反詐騙諮詢專線舉報。（編輯：林家嫻）1131105