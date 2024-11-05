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勞動部雙獎勵促中高齡就業 雇主最高領18萬

2024/11/5 12:15
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（中央社記者吳欣紜台北5日電）中高齡及高齡勞工漸成勞動市場的主力，勞動部今天表示，為促進中高齡就業，針對雇主聘僱中高齡以及中高齡勞工發給僱用獎助及就業獎勵，其中雇主最高可領新台幣18萬元。

台灣明年將邁入超高齡社會，老年人口占總人口比率超過20%，每5人就有1名是高齡者，在人口結構高齡化的趨勢下，台灣的工作年齡人口持續減少，中高齡及高齡勞工也漸成勞動市場的主力。

勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿指出，為鼓勵雇主僱用中高齡及高齡失業勞工及協助他們順利重返職場，針對雇主提供「僱用獎助」、中高齡及高齡失業勞工發給「就業獎勵」，以紓緩企業勞動力短缺。

發展署表示，只要雇主僱用經公立就業服務機構推介失業期間連續達30日以上的中高齡及高齡勞工，就發給雇主「僱用獎助」，雇主每僱用1人，若是全時工作僱用中高齡，每月發給雇主1萬3000元，僱用高齡者則是1萬5000元，最長發給12個月，最多18萬元。

如果是僱用部分工時僱用者，也會以每一名中高齡者每小時70元或高齡者80元發給雇主僱用獎助，幫助雇主補充人力，也促進中高齡及高齡失業勞工就業。

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勞工部分，發展署說，若勞工投入缺工產業工作，包括照顧服務業及3K產業等，將提供勞工缺工就業獎勵措施每月5000元至7000元，最長18個月、最高10萬8000元；若是投入旅宿業或餐飲業，則提供最高1萬3000元專案就業獎勵，鼓勵失業勞工投入缺工職缺。

發展署表示，各行業面臨缺工搶人才的時刻，雇主可調整用人的思維，多加運用中高齡及高齡勞動力，除可以到「台灣就業通」刊登求才職缺，並多加運用「僱用獎助措施」僱用中高齡及高齡失業勞工來增加勞動力來源，而中高齡及高齡勞工朋友可以透過「缺工就業獎勵」再造職涯第二春，穩定就業，共創勞雇雙贏。（編輯：李亨山）1131105

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