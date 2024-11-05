印尼明星代言台灣觀光 宣傳片114年1月雅加達首播

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（中央社記者汪淑芬台北5日電）交通部觀光署邀請印尼明星咪卡譚巴勇（Mikha Tambayong Mahenra），擔任印尼市場首名觀光代言人，她也來台拍攝印尼語版觀光宣傳影片，將於明年1月在雅加達首播。

觀光署今天發布新聞稿，印尼為超過2.7億人口的多元族裔國家，擁有超過3000萬華裔人口及世界最多的穆斯林人民，是台灣極力爭取的入境旅遊市場之一，為加強台灣觀光品牌於印尼地區知名度，今年2月於雅加達設立台灣觀光服務處後，積極辦理多項推廣宣傳活動。

觀光署統計，1至8月印尼來台旅客已超過15萬人次，較去年同期成長達16.39%，為積極爭取印尼入境旅遊市場，鎖定印尼穆斯林客群並展開全新名人代言公關宣傳計畫。

觀光署介紹，Mikha畢業於美國哈佛商學院，是印尼超高人氣明星，IG擁有705萬粉絲，跨足演員、歌手、模特兒等全方位領域，主演電影更是Nexflix最受歡迎電影排行榜之列。

觀光署說，Mikha這次拍攝台灣觀光宣傳影片將以親山、親水、環島悠遊為概念，行程遍及台灣南北包括台北101、圓山飯店及高雄愛河等經典景點，及野柳女王頭、南投日月潭、台南漁光島等國際馳名觀光勝地。

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觀光署副署長林信任今天也現身拍攝點四四南村，探班Mikha，並贈送喔熊頸枕、穆斯林認證的鳳梨酥伴手禮與經典奶茶，林信任說，希望藉由Mikha高人氣宣傳台灣觀光魅力。

Mikha表示，來台前聽聞台灣鳳梨酥美味，是此行必買的伴手禮，感謝觀光署的熱情與貼心深感溫暖，希望這支影片能把台灣濃濃的人情味分享傳遞給所有粉絲與民眾，共同感受台灣「舒適、友善、安全」優質旅遊環境。（編輯：陳政偉）1131105