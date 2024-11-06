花蓮百年老榕樹遭颱風吹倒 發現感染褐根病

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（中央社記者張祈花蓮縣6日電）花蓮市舊田浦車站文化園區1棵縣府列管百年老榕樹，被颱風康芮強風吹倒後發現感染褐根病。花蓮縣府農業處指出，將進行外科手術將染病區域清除，盡力搶救老樹。

民進黨籍花蓮縣議員胡仁順今天邀集花蓮縣政府農業處保育與林政科、天蕊樹木保護中心等專業人員會勘。胡仁順說，這棵老榕樹約有110年歷史，是花蓮市最大、最老榕樹，陪伴地方走過無數回憶，看到老樹倒地很不捨，希望透過專業方式讓讓老榕樹重新恢復生命力。

天蕊樹木保護中心負責人謝煥廷說，褐根病俗稱「樹癌」，病菌會侵蝕樹木根部，影響樹木支撐力，造成樹木容易被強風吹倒，需要先進行外科手術，切除染病部位，引導健康根系提供養分，維持生長機能。

謝煥廷說，搶救老樹要跟時間賽跑，會出動吊車將老榕樹扶正，用鋼架支撐主體，進行土壤燻蒸消毒，黃金救援期約3個月，這段時間要盡快用黑網蓋住樹，用保濕麻布袋包覆樹幹，維持老榕樹生命。

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花蓮縣府農業處指出，縣內列管老樹約622棵，今年7月修剪舊田浦車站老榕樹時，沒有發現染病，直到這次颱風倒樹才發現。目前以續命為首要，近日先切除老樹部分氣根、修剪樹枝等，避免水分持續流失，也會維持主幹保濕跟施加消毒劑。

至於老樹搶救作業，會邀集花蓮市公所、台鐵公司等單位會勘，待救樹專業團隊評估手術成功率及存活率，再評估之後搶救做法。（編輯：孫承武）1131106