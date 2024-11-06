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拍片好所在 南投縣二度進擊TCCF吸引劇組取景

2024/11/6 16:36（11/6 16:51 更新）
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「2024 TCCF創意內容大會」5日起在台北南港展覽館2館連續舉辦4天，南投縣政府以「南投拍片好所在」為主題參展，爭取影視音業者以南投為拍片首選場景，縣府將提供協拍服務。（南投縣政府提供）中央社記者鄭維真傳真 113年11月6日
「2024 TCCF創意內容大會」5日起在台北南港展覽館2館連續舉辦4天，南投縣政府以「南投拍片好所在」為主題參展，爭取影視音業者以南投為拍片首選場景，縣府將提供協拍服務。（南投縣政府提供）中央社記者鄭維真傳真 113年11月6日
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（中央社記者鄭維真南投6日電）「2024 TCCF創意內容大會」5日台北開幕，南投縣政府以「南投拍片好所在」為主題再度參展，爭取影視音業者以南投為拍片首選場景，縣府將提供協拍服務。

「2024 TCCF創意內容大會」由文化內容策進院主辦，5日起在南港展覽館二館一連舉辦4天，南投縣政府今年為第2次參展，首日攤位有14個影視音業者洽詢協拍。

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南投縣政府新聞及行政處長蔡明志透過新聞稿指出，去年縣府首次參展，成功吸引美國、新加坡、印尼等國內外劇組洽詢，其中有2個劇組今年已到南投取景開拍。去年縣府受理協拍23件，今年截至10月底已受理近20件，不乏來自國內外知名導演、演員等影視業者取景拍片。

春暉映像有限公司總經理陳俊榮指出，今年在南投製拍「突破泳渡3千米」，感受到縣府協拍服務，才能在短短一天半，得到從來沒有想過能獲致鉅細靡遺協助。他透露，在廣闊日月潭面要掌控2萬2606名挑戰泳渡的「臨時演員」相當困難，也因為有縣府協拍，才能一氣呵成完整、安全成功拍完。（編輯：孫承武）1131106

蔡明志
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