振興花蓮觀光 縣府推廣「鐵公機」旅遊模式

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（中央社記者張祈花蓮縣6日電）受到0403地震及接連颱風影響，花蓮觀光產業受創，花蓮縣府觀光處結合觀光協會、台鐵、旅行社等單位，整理出鐵路、公路及航空等「鐵公機」遊程，希望讓遊客一來再來。

花蓮縣府今天下午舉行聯合記者會，宣布花蓮3項旅遊服務，包括Railway鐵道旅遊、Airway航空旅遊及Roadway公路旅遊。

鐵道旅遊由縣府補助台灣樂活永續協會，與台鐵及雄獅旅遊合作，推出「鳴日號」及「兩鐵列車」限量觀光團，搭配五月天明年1月18、19日一路向東公益演唱會，規劃「五月天專車」。

航空旅遊則規劃從北、中、南機加酒直飛花蓮，縮短交通時間，可至旅行社查詢遊程；公路旅遊則為太平洋溫泉季專車、交通部觀光署台灣觀光100亮點活動，可搭乘公車在地深度旅遊。

花蓮縣府觀光處長余明勲說，交通是觀光重要命脈，希望透過宣傳，讓旅客知道即便公路中斷還有火車搭乘，鐵路不通還有航線可到花蓮，只要有意願，就可以透過不同方式抵達花蓮。

余明勲說，雖然五月天因颱風延後公益演唱會，搭配12月將起飛的香港直航，已經收到很多香港友人告知，要搭飛機到花蓮看演唱會，成為另一種觀光吸引力。（編輯：陳政偉）1131106