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班班有鮮乳 教長：不樂見學校1次發6瓶保久乳

2024/11/7 09:37
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（中央社記者陳至中台北7日電）政府推動「班班有鮮乳」政策，卻傳出有學校1次發6瓶保久乳給學童。教育部長鄭英耀今天說：「這不是我們樂見的。」而含鈣豆漿則已在評審中，應該很快就能發到學童手中。

紐西蘭乳品於2025年輸台零關稅，衝擊國內酪農生計，農業部與教育部於113學年推動「學校採用國產可溯源乳品專案實施計畫」，公立國小及共餐的附設幼兒園每週供應2次乳品。

教育部長鄭英耀今天到立法院教育及文化委員會備詢，會前接受媒體聯訪，被問到政策上路以來，有學校採1次發6到8瓶保久乳，讓學童1次帶回，而不是每週發2次，造成家長的困擾。

鄭英耀表示，不樂見學校1次發6瓶的情形。但他也解釋，有些縣市有冷鏈配送的考量，會再和縣市努力克服，一同讓孩童在鈣、蛋白質的攝取上，有更好的環境，協助日常發展。

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鄭英耀也提到，目前已經有廠商可以就近、直接配送到學校，「有山有海也都克服」。他強調，這項政策的起心動念是好的，執行上可能會看到一些現象，政府內部一直在滾動修正調整，希望能讓政策執行更順暢。

媒體問及作為乳糖不耐症學童替代選項的含鈣豆漿，什麼時候能配送到學校，鄭英耀說，據他瞭解已經有廠商下了訂單，目前正在評審的過程，「我們樂觀地期待，應該會很順利」。（編輯：方沛清）1131107

鄭英耀
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