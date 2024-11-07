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美籍性侵犯入境台灣恐任教 教育部要求各縣市8日前清查

2024/11/7 11:19（11/7 11:35 更新）
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圖為教育部外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳至中台北7日電）一名有性犯罪前科的美籍人士日前入境台灣，立委擔心危及學生安全，教育部長鄭英耀今天承諾，要求各縣市於明天下午前完成清查是否有聘用，兒童美語尤其會列入重點。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部、衛生福利部等部會專案報告「電子煙入侵校園危害青少年防制檢討」，朝野多名立委質詢時提到，網路近日曝光一封公文，轉知美國在台協會的通知有一名性犯罪前科美籍人士入境台灣，要求各縣市、學校清查是否有聘用，引起家長恐慌。

對此，教育部終身教育司長梁學政表示，補習班若要聘用外籍人士，會要求提供類似「良民證」的資料，「機制上應該會擋掉，不能違法聘任」。

但是，立委仍然擔心會有漏洞，例如進入未立案補習班或社團，民進黨立委陳培瑜就指出，現在有很多社區運動俱樂部徵求教練、成人指導員，卻沒像補習班一樣納管，「有太多現場漏洞，可能戕害到我們的孩子」。

對此，鄭英耀當場承諾，會再精進相關機制，在運動部成立前，相關法案都會更加完善，「讓兒少有更好的成長環境，這是應該的。」

民進黨立委張雅琳要求教育部今天完成清查，確保這名美籍人士沒有接觸台灣學生；鄭英耀則說，各縣市需要一些時間，答應會在明天下午前完成清查。（編輯：陳仁華）1131107

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