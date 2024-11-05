美籍性侵犯來台 移民署：積極追查且將驅逐出境

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（中央社記者黃麗芸台北5日電）有網友發文指出，有曾涉性侵犯案件的美籍人士入境台灣，提醒留意潛在風險。移民署今天回應表示，已成立專案小組追查行蹤，若查獲將依法強制驅逐出境，並管制再入境。

近日有網友在某事實查核聊天社群發圖文指出，有美籍人士涉於2001年在美國對未成年者性猥褻遭判刑，並在今年10月入境來台，且未按址居住，遭移民署註記列管不予許可居留，提醒民眾留意相關潛在危險。

移民署今天透過新聞稿表示，這名美籍人士入境台灣後才收到外國政府通知，此人曾於23年前有緩刑紀錄，現並未遭外國政府通緝，但為維護國家利益及民眾安全，已於接獲通知後立即採取行動。

移民署國際及執法事務組外事科表示，由於涉外國政府情資及個資，採密件通知相關機關留意及協尋，以防止美籍人士在台取得工作及居留許可。

外事科表示，已成立專案小組追查此美籍人士行蹤，若經查獲將依入出國及移民法相關規定強制驅逐出國，並於出境後管制其再入境，以保障民眾及社會安全。（編輯：孫承武）1131105