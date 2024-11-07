抗議中火二期環評通過 環團要求展開淨零國是對話

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（中央社記者郭建伸台北7日電）中火二期環評通過引發關注，台灣健康空氣行動聯盟今天抨擊燃氣過度擴張，環評淪為氣候及民主殺手，北中南的民間團體將展開串聯，除要求經濟部、環境部向國人道歉，也應展開從下而上的淨零國是對話。

台灣健康空氣行動聯盟今天舉行記者會，記者會一開始先上演行動劇，以寫有「假」字的旗幟與黑色塑膠袋為象徵，抗議日前台中電廠新建燃氣機組通過環評，不僅是環評史上最黑暗的一天，也是政府對氣候民主持續輾壓與傷害。

台灣健康空氣行動聯盟提出3點訴求，第一是要求經濟部長郭智輝、環境部長彭啓明向國人道歉，即時修正燃氣過度擴張的氣候及能源轉型政策盲點，展開從下而上的淨零國是對話，而北、中、南環團將串聯要求經濟部長和環境部長表態支持中火二期燃氣減半，最遲2029無煤中火，並且撤回四接環評、基隆協和電廠直接燃油轉綠電。

其次，台灣健康空氣行動聯盟也指出，環境部和經濟部應立即終止增加燃氣發電是減碳的政策謊言，向國人揭露進口液化天然氣的溫室氣體足跡，比煤、油還骯髒的真相。

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台灣健康空氣行動聯盟指出，第三點訴求是環評提供的溫室氣體排放數據有造假低報嫌疑，暖化元凶的甲烷洩漏和所有生命週期的溫室氣體足跡都消失，環境部應檢討環評是否有「減碳打假球」。

守護外木山行動小組召集人王醒之指出，從中火二期燃煤機組到協和四接燃油機組，經濟部不敢「脫煤」、不願「去油」，皆以備用搪塞，反而暴露行政院長卓榮泰日前公布2030新的能源配比目標綠能30%是空中樓閣，而環境部更以環評機制助攻，成為打壓氣候民主的打手。（編輯：蘇龍麒）1131107