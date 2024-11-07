本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

觀光署插旗北歐至瑞典辦推廣會 再赴倫敦旅展設攤

2024/11/7 19:12（11/7 19:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
交通部觀光署帶隊赴英國參加倫敦旅展推觀光，盼爭取更多國際旅客來台，旅展台灣館6日並舉辦Happy Hour活動吸引人氣，大批人潮共同探索台灣觀光新亮點。（觀光署提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年11月7日
交通部觀光署帶隊赴英國參加倫敦旅展推觀光，盼爭取更多國際旅客來台，旅展台灣館6日並舉辦Happy Hour活動吸引人氣，大批人潮共同探索台灣觀光新亮點。（觀光署提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年11月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北7日電）交通部觀光署近日前往歐洲行銷台灣觀光，並且首次到瑞典辦推廣會，再赴英國參加倫敦旅展並設置台灣館，邀國外業者到台灣館品嚐台灣味。

觀光署發布新聞稿，1至9日偕同旅行社、航空公司、飯店等業者及表演團體共18個單位、36人，前往歐洲推廣台灣觀光，首度於瑞典斯德哥爾摩辦理台灣觀光推廣會，隨後到英國，參加5至7日的倫敦旅展（WTM），盼爭取更多國際旅客來台。

觀光署統計，今年1至8月，英國來台旅客數約4.5萬人次，較2023年同期約成長17%；另根據歐洲調查報告顯示，2023年瑞典出境旅遊1180萬人次，國際旅遊支出總額達136億美元。

觀光署說，瑞典來台旅客數居北歐5國中之首，且來台旅客數漸趨穩定，所以選擇瑞典為開發北歐來台潛力市場的首站。

觀光署說，WTM倫敦旅展是全球第2大旅展，每年匯集近5萬名全球旅遊專業人士齊聚一堂，吸引超過182個國家及地區、近4000個單位參展，為台灣觀光拓展客源、開發歐洲市場的重要平台

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

觀光署說，根據2023年英國受訪者問卷結果，吸引英國旅客來台灣旅遊的主因以「美食」和「自然風光」為首，這次倫旅展台灣館以「台式手搖飲」為主打特色，以茶藝館為設計概念，邀請歐洲業者品嘗台灣味，館內也提供文化體驗，例如讓歐洲業者親手繪製美濃客家油紙傘，或認識台灣傳統老屋富有祝福意涵的花磚；來自台東阿美族的「都蘭國」還教歐洲朋友如何親手剪出渾圓的「毛球吊飾」，象徵將幸福圓滿帶回家。

倫敦旅展台灣館6日舉辦Happy Hour，現場超過百名業者及媒體共襄盛舉，探索台灣觀光新亮點。（編輯：陳政偉）1131107

#台灣
#倫敦
#斯德哥爾摩
#歐洲
#觀光署
#北歐
#交通部
#英國
#瑞典
#交通部觀光署
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.54
更多編輯台推薦新聞：