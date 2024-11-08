114年首季出國團費日降韓漲 北美持平、歐洲漲

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（中央社記者汪淑芬台北8日電）中華民國旅遊品質保障協會今天公布114年首季團費價格，與113年同期相比，國人最愛去的東北亞漲跌互見，日本降5%到10%，韓國則漲12%；長程線部分，北美持平，歐洲上漲。

根據品保協會公布的資料，受匯率影響，與113年同期相比，114年首季日本團費降幅約5%至10%；以東京5天為例，寒假期間每人約新台幣3萬5000元到5萬元，春節6萬6000元到8萬9000元。

品保協會建議，消費者可提早報名明年第1季3月中以前的團體旅遊，用便宜的團費享受日本美景、美食。

品保協會分析，明年3月20日春分後，日本進入年度大旺季「櫻花期」，因日本政局影響匯率走勢，超低的匯率造成通貨膨脹，導致旅遊相關成本大漲，其中酒店、巴士、餐廳價格都會再一次調漲，加上大阪關西世界博覽會從明年4月到10月，旅費將比今年櫻花期略漲5%到10%。

而明年首季韓國旅遊的團費則上漲，品保協會說，因進入韓國滑雪旺季，機票及其他成本增加，比113年首季漲幅約12%。

品保協會分析，國籍航空首爾航線因FIT個人機票需求較大，壓縮團體機位空間，在票價及機位數上，會有減少。另外 廉價航空在票價上不再廉價，機位的需求只限固定機位，超過它的規範外，票價就漲，且漲幅空間很大，平均每張機票貴1000元到2000元。

以韓國釜山及大邱的4到5天行程為例，春節期間每人3萬3800元到5萬2800元，寒假期間2萬3800元到3萬6800元，其他時間1萬7800元到2萬7800元。

至於東南亞的明年首季團費，新加坡漲3%，其餘國家除寒假、過年及連續假期外，無明顯漲幅。中南半島部分，大致持平，但越南富國島降不少，品保協會說，富國島因機票調降及競爭因素，明年首季團費降15%到20%，中越略降5%左右。

品保協會說，泰國持續給予台灣民眾持護照旅遊免簽證且期間長達60天，多個國際機場也開始使用人臉認證，減少旅客離境等候時間，掃描臉部辨識即可輕鬆通關離境，持續免簽證急加速通關流程，是泰國一大利多，至10月底台灣前往泰國觀光人數已突破90萬，有望今年突破100萬人次大關。

長程線部分，品保協會說，北美航線因航班運量增加，旅客量也增加，疫後團費漲幅得以趨緩，113年第4季持平，明年首季大致也在平盤的價位。

歐洲線部分，因歐洲通膨仍存在，近1年來歐元、瑞朗、英鎊相對新台幣的匯率還是處於近期的高點，明年首季歐洲團費上漲8%；例如法國10到11天行程，團費每人10萬餘元至13萬多元。

至於中亞非明年首季的的團費，漲幅約5%到12%，品保協會說，主要受到國際燃油漲價、航空業漲價以及通貨膨脹的影響；以東非肯亞10天為例，每人15萬多到17萬多元。

紐澳線明年首季團費漲幅約6%，品保協會說，主要反應在票價及燃油稅調漲；例如，東澳9天團費，每人8萬1800元到11萬4800元。

國旅部分明年首季團費也是持平，品保協會說，主要是東部天災地區排擠效應與出國人數增加的抵銷。（編輯：陳政偉）1131108