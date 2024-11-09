台灣醫生赴加薩 親身感受戰火下流離失所的不安

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（中央社記者沈佩瑤台北9日電）來自台灣的無國界醫生們輪番前往遭戰火蹂躪的加薩走廊，在煙硝中被迫不斷移動的不安、血流滿地如人間煉獄的畫面，流離失所已不只是語言或文字，正真實在千里外上演。

沒水、沒電、沒床，甚至連「家」都只是用布與塑膠搭建的臨時帳篷，而在綿延的帳篷下，卻是一個又一個加薩家庭。自以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）的戰爭於去年10月7日爆發以來，聯合國估計加薩走廊內約有190萬人流離失所。

來自台灣的急診科醫生洪上凱去年7月赴加薩，執行首次無國界醫生任務，從未想過會遇上如此大規模衝突，甚至被迫在一個月內移動4次，然而「移動」二字說來簡單，在無情烽火中談何容易。而最令他痛苦的是，明知道自己可能沒什麼東西，卻還是要拋下那僅有的一點點物品。

洪上凱今天在無國界醫生（台灣）「痛，我願同行」媒體分享會中回想這段經歷，講到難以想像在過了一年後，當地人到底經歷多少「不得不拋下」的苦痛。流離失所已不只是語言或文字，那種無家可歸又逃無可逃的處境，讓他原本平靜的語氣頓時低沉了幾分。

整形外科醫生鄔逸群在今年7月前往加薩，負責搶救嚴重炸傷、燒燙傷患者，傷患、家屬不斷衝進規模不大的醫院中，地上流滿鮮血，到處都是哭喊的人，病床根本不夠用，多數傷患只能躺在地上，如人間煉獄般的畫面，是他行醫生涯以來從未看見過。

「傷患中也有很多醫院同仁的家屬。」鄔逸群遇過不止一次，醫院人員工作到一半突然接到通知而衝到急診室，或是接到親人因炸彈死亡的消息，就算彼此互相安慰，依舊忍不住鼻酸、紅了眼眶。

鄔逸群說，當地至少已有4萬多人喪生，數字講起來很冰冷，卻代表發生了4萬多次，眼看著一次又一次上演，真的是一件很心痛的事情。

麻醉科醫生許彥鈞2020年在加薩北部的奧達醫院，協助治療2018年加薩「回歸大遊行」抗議示威行動中傷患，他透過一張寧靜的海灘照，回憶著可能已不存在的景色。當時工作之餘還能到處轉，有機會觀察到加薩人靠著簡單的農耕、捕魚設法自給自足，但漁船只能在一定範圍內捕撈。

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許彥鈞表示，戰爭爆發後，以色列對於進入加薩的所有人道物資控管更加嚴格，最近查了一些資料，戰爭初期還能維持8成食物供應，現在只剩2、3成，很多人一天大概只吃一餐。無論立場為何，人民受到的傷害最大，當然希望盡快停止戰爭，否則至少讓物資進出，人民可以至少維持一些生活水準，否則真的很難生活下去。

無國界醫生（台灣）執行長鄔荻芳（Ludivine Houdet）強調，「痛，我願同行」的「同行」是指無國界醫生與處於弱勢的傷病患同行，也是呼籲民眾一同參與無國界醫生的人道醫療行動，每一項行動都有機會帶來改變。（編輯：張雅淨）1131109