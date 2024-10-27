台灣醫師赴加薩 持針縫傷拿鉛筆畫下戰火無情

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（中央社記者陳婕翎台北27日電）飛越萬里踏上加薩，來自台灣的無國界醫生鄔逸群，一度是加薩南部唯一的整形外科醫師，他手持針線縫補散發煙硝味的傷口，也握著鉛筆在素描本，畫下戰火的無情與短暫寧靜。

「連樹都是加薩的奢侈品，那裡快要沒樹了，被戰火波及，或砍下做帳篷支架，成為當地人的家，畫裡的樹還在，因為它長在醫師宿舍圍牆內」，鄔逸群指著黑白素描，這是以哈衝突下的加薩。

今年6月的一封電子郵件，2週內就得出發的緊急任務，把生在和平歲月的鄔逸群送上戰亂前線。

只思考一天，「我不是想要不要去，是擔心台灣工作怎麼辦」，沒有猶豫的鄔逸群同意出發。7月初，以色列軍隊挺進加薩，通過關口，鄔逸群說，就像電視轉台，沒有任何緩衝，街景成了斷垣殘壁、死者躺在路邊，與行人往來如常，車水馬龍的以色列，形成鮮明對比。

那一刻起，鄔逸群成了加薩南部唯一整形外科醫師，這是他首次執行無國界醫生任務，派駐加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）的納瑟醫院（Nasser Hospital），這家醫院從戰火廢墟中重建，今年5月恢復運作，鄔逸群負責搶救嚴重炸傷、燒燙傷患者，目睹戰爭的殘酷。

「整個病房都是不到5歲的孩子或大一點的孩子，斷手斷腳、整張臉燙傷，他們以後該怎麼辦」，無國界醫生前線工作人員鄔逸群（左1）與同事在加薩的納瑟醫院為傷患進行植皮手術。（鄔逸群提供）中央社記者陳婕翎傳真 113年10月27日

行前閱讀的大量資訊，和身在當下的落差如海溝，「我從沒看過短短1、2個小時急診湧入400、500人」，鄔逸群回憶起首次支援轟炸事件的急診室，那是人間煉獄，傷患、家屬衝進只有2間手術房的小醫院，防護鐵絲被扯爛、玻璃門全被敲破，地上流滿鮮血。

急診室裡塞滿了人，所有人都在大吼大叫，病床根本不夠用，多數傷患只能躺在地上，「我看到有個媽媽抱著急需搶救的孩子哭喊，孩子臉色看起來不太妙」，分身乏術的鄔逸群拚盡全力，眼角餘光總會瞄到不斷有人被宣告死亡，蓋上一塊布，抬出去。

一切恍如電影情節，這間加薩少數還有牆壁的醫院，從人力資源到設備都緊缺，在台灣能救活的傷患，在此處只能聽天由命，「整個病房都是不到5歲的孩子，或是大一點的孩子，斷手斷腳、整張臉燙傷，他們以後該怎麼辦？」語氣平靜的鄔逸群回想起來，難掩激動。

影片來源：無國界醫生(台灣)

在加薩出任務，來自台灣的醫師鄔逸群（圖）沒看過槍林彈雨，卻用耳朵清楚地記住戰爭的聲音，轟炸聲、槍聲不曾停歇。圖為從加薩汗尤尼斯納瑟醫院拍攝出去的景象。（無國界醫生提供）中央社記者陳婕翎傳真 113年10月27日

在加薩出任務，鄔逸群沒有實際看過槍林彈雨，卻用耳朵清楚地記住戰爭的聲音，轟炸聲、槍聲、無人機發出的聲音，24小時、從早到晚不曾停歇。

透過聲音，他知道曾與步槍只有一牆之隔，他與爆炸最近的距離，是爆炸後產生的風吹亂了頭髮，每個瞬間都提醒著他，戰爭就在身邊。

鄔逸群幾乎醫院與宿舍兩點一線，「我其實很想去海邊看看」，每週珍貴的一天休假，無法靠斷斷續續的網路解悶，拿著素描本，隨處坐下，畫畫是他放假最常做的事，集中注意力，不胡思亂想，宿舍角落的椰子樹與木椅、曬衣場、躺著畫自己的腳，全是戰火下短暫寧靜。

素描本最後一頁，是鄔逸群心中特別存在，憑著腦中記憶畫下。他指著畫紙告訴中央社記者，在戰爭後的加薩很常看到，一望無際、看不到盡頭的平地，數以百計一堆又一堆疊加整齊的大石頭，時不時會有人圍著石頭說話，下面埋葬著他們的親人，那裡是臨時墓園。

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每天都有人因戰火喪命，所有人都是災民，被問到曾否與傷患家屬交流，「一般居民不會英文，但我的加薩同事都是傷患家屬」，所有醫院員工的家裡都有人過世，父母、配偶、孩子，甚至家中幾乎沒人活下來，他們是這場戰火浩劫的救援者，也是受害者。

鄔逸群曾目睹開刀房護理師接到電話，突然衝出去，那台手術結束後，鄔逸群在門口找到了癱坐大哭的同事，才知道護理師5歲的兒子在那天空襲被炸死。加薩醫護努力救人，下班不知道能不能再看到家人，雖然痛苦，卻堅守崗位。（編輯：陳清芳）1131027

素描本最後一頁，是台灣無國界醫生鄔逸群心中特別存在，憑著腦中記憶畫下，看不到盡頭的平地，數以百計一堆又一堆疊加整齊的大石頭，時不時會有人圍著石頭說話，下面埋葬著他們的親人，那裡是加薩臨時墓園。中央社記者王騰毅攝 113年10月27日

加薩任務結束的鄔逸群返台後看到來自加薩的照片，一家醫院白板的一行字，「留到最後的人會說出我們的故事」，醫院遭到轟炸，寫下這句話的醫師離世，令他無比難受。（無國界醫生提供）中央社記者陳婕翎傳真 113年10月27日