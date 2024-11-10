弘道基金會爺奶健走 99歲翁靠雙腳挑戰迎向百歲人生

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（中央社記者趙麗妍台中10日電）弘道老人福利基金會舉辦「爺奶Color Walk」健走活動，今天在東海大學登場；99歲戴紀彬是最高齡參賽者，再1個月將過100歲生日，他笑說「這是成為百歲人瑞前的挑戰」。

弘道老人福利基金會為鼓勵高齡長輩運動，連續11年舉辦「爺奶Color Walk」健走活動，吸引600人參加；此次參與活動高齡長輩共有300人，逾80歲長輩有78人，90歲以上長輩有9人，最高齡的是99歲戴紀彬，許多民眾陪伴家中長者健走。

健走路線沿著東海大學路思義教堂、乳品小棧、文理大道前進，總長3公里；現場有32個主題攤位，包括銀髮族相關、小農蔬果、美食攤等。

戴紀彬是活動最高齡的參加者，再過1個月將邁入100歲。戴爺爺年輕時因戰爭隨著軍隊來台，他說，「從軍日子很辛苦，打仗時還差點死在戰場上，每天睡不到3小時」。

55歲退役後，戴爺爺到工廠上班賺錢養家，妻子在多年前過世後，戴爺爺一度失去生活重心，每天待在家裡無聊發慌，直到報名弘道福氣長青快樂學堂，每天規律課程重拾充實生活。

戴爺爺報名參加「爺奶Color Walk」，希望能在成為百歲人瑞前給自己一個挑戰，完成3公里健走；在兒子陪伴下，戴爺爺拄著拐杖靠自己雙腳健走。

戴爺爺也分享長壽秘訣，他規律晚間10時就寢、清晨4時起床，每天早上到公園打氣功，再到弘道福氣長青快樂學堂上課，每天都有不同運動課程；今年比賽戴爺爺更擔任宣誓選手，以自身對運動的熱情鼓勵所有高齡長輩。

弘道台中服務處長陳國慶表示，希望透過「爺奶color Walk」舉辦，讓高齡長輩因輕鬆有趣健走活動，開始養成日常運動習慣。（編輯：陳仁華）1131110