北市天文館列出2025年重要天象 9月上演血月奇景

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（中央社記者陳昱婷台北11日電）台北市立天文館今天表示，明年夜空精彩可期，1月先由象限儀座流星雨打頭陣，年中還有寶瓶座流星雨接力登場，全年最特殊的「5星級天象」則在9月登場，將可見到血月奇景。

台北市立天文科學教育館今天發布2025年重要天象表，明年1月就有3場代表精彩的3星級天象，包含每小時流星數上看80顆的象限儀座流星雨，及金星、火星分別抵達適合觀賞位置。

天文館指出，象限儀座流星雨落幕後，5月還有每小時流星數上看50顆的寶瓶座流星雨，但因為午夜後才比較適合觀賞，所以天象指數與8月的英仙座流星雨一樣僅2星級，不過12月登場的雙子座流星雨在天黑後就有機會見到，天象指數被評為代表耀眼的4星級。

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天文館表示，明年焦點天象是9月8日凌晨上演的月全食，全程歷時約3.5時，屆時月亮看起來會是「血月」般的紅銅色，這不僅將是台灣睽違7年再度能全程觀看的天文大秀，也是明年最特殊的天象之一，因此給予代表壯觀的5星級天象指數。

此外，天文館說明，明年還有2次罕見的月掩行星，雖然觀察條件都不佳，但2月9日的月掩火星，可以透過2者不斷變化的相對位置體會到星體運行，仍然值得觀賞。（編輯：李錫璋）1131111