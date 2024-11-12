艾美獎主持人來台拍節目 深入體驗文化與自然之美

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（中央社記者余曉涵台北12日電）知名艾美獎主持人約瑟夫．羅森多（Joseph Rosendo）日前來台拍攝旅遊節目Joseph Rosendo's Steppin’ Out第2季，以永續旅遊為主題要帶觀眾體驗台灣文化與自然之美。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，邀請美國知名旅遊節目主持人約瑟夫．羅森多來台為美國公共電視網（PBS）製作的旅遊節目Joseph Rosendo's Steppin’ Out第2季拍攝台灣特輯。

觀光署說，約瑟夫曾因製作長青節目Travelscope的台灣特輯入圍並贏得多項艾美獎及泰利獎，對台灣情有獨鍾，這次將以永續旅遊為主題，深入體驗台灣的文化與自然之美，並預計於明年5月播出，屆時節目將覆蓋美國及加拿大地區。

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觀光署表示，新節目將從和平島地質公園展開，帶領觀眾沿著友善生態的石籠步道，深入探索秘境阿拉寶灣。自行車騎行跟體驗鐵道歷史之旅行程中，約瑟夫也將於舊草嶺隧道騎乘單車，體驗友善自行車道和豐富的鐵道歷史，接著前往草嶺古道遠眺龜山島。

觀光署指出，這次拍攝將聚焦東北角的綠色旅遊產業及觀光圈，並安排約瑟夫挑戰台灣的傳統戲曲，感受中華文化之美，並探訪宜蘭傳統市場，體驗百年刀店與青草茶，感受代代相傳的台灣精神。（編輯：龍柏安）1131112