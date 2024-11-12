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環部預告修正水污費收費辦法 估影響2200家業者

2024/11/12 19:44
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（中央社記者張雄風台北12日電）環境部今天預告修正水污染防治費收費辦法，新增如氨氮、鋅及錫等收費項目；估算第1年收費額增加新台幣8600萬元，受影響事業及下水道系統估計2200家。

環境部今天預告修正「事業及污水下水道系統水污染防治費收費辦法」，首次將氨氮、鋅及錫納入收費項目，且推出調整報繳期程及分期付款等便民措施，另新增投資具能資源化效益處理設施可抵減水污費，鼓勵節能減碳達成綠色轉型。

環境部發布新聞稿表示，經評估本次調整正式施行後，第1年徵收費額約增加8600萬元，受影響事業及下水道系統估計2200家，約9成每年增加費額均低於2萬元，主要衝擊行業為工業區下水道系統、科學園區下水道系統、晶圓半導體製造業、發電廠、印刷電路板製造業及電鍍業。

環境部說明，水污費開徵近10年來費率未曾調整，部分行業生產額及排放總水量比例失衡，配合近幾年的放流水標準修訂，故新增徵收氨氮、鋅及錫等項目，並同時配合處理成本統計，也優先調整重金屬、氰化物等有害健康物質及硫氧化物費率，以提升業者減污意願。

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環境部強調，因應調整費率及新增徵收項目，同步規劃投資抵減費額制度，將新增費額用於補助創新研發及建立示範案場，並針對新投資具能資源化效益處理設施，得檢具文件申請水污費抵減，符合淨零碳排及循環經濟等國際趨勢，並給予充分配套緩衝措施因應。

環境部統計，水污費開徵後污染排放量並沒有因為列管家數成長而增加，民國106至112年化學需氧量（COD）年排放量已從5.3萬噸大幅降至3.9萬噸，懸浮固體（SS）從1.3萬噸降至0.9萬噸，排放減量顯著。（編輯：陳政偉）1131112

#環境部
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