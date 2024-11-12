不倒騎士千里環台 謝永國帶癌亡妻子照片拚全程

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（中央社記者王鴻國新北12日電）抗癌的不倒騎士環台10天挑戰1100公里成功，今天到新北終點站，相互道賀完成挑戰，75歲的志工謝永國對著癌亡的妻子照片說「妳高興嗎」，一時淚眼迷離說，明年還會帶妻子環島。

自100年起，癌友單車環台的「不倒騎士」活動已邁入第12個年頭。這項活動不僅為癌症病患及其家屬打氣，更象徵著對抗癌症的堅毅決心。

今天，天空飄著細雨，一行人騎著單車到新北市政府的東側廣場，迎接他們的是前台北市長郝龍斌及新北市政府副秘書長張其強、衛生局長陳潤秋，分別為勇士們掛上獎牌及花環，氣氛歡樂。

不倒騎士們挑戰以10天完成1100公里單車環台之旅，他們都有各自故事及辛苦，其中，施宏錡是一名聽障人士，他於111年因小便不順就醫檢查，被確診為攝護腺癌第3至4期。

施宏錡在歷經40次放射線治療的艱辛過程，面臨身體與心靈的雙重考驗。雖然無法聽見周圍的聲音，但施宏錡通過每週持續騎單車，讓身體變得更強健，心中的恐懼也逐漸減輕。

就在騎士們相互道賀完成挑戰，志工謝永國也騎著機車到現場，郝龍斌等人都上前致意，因為這次不是謝永國一個人環島，而是車頭貼上亡妻的照片一起走，而謝永國也和別人一樣得到獎牌和花環，就在合影時，謝永國低頭對亡妻照片說了句「妳高興嗎」。

謝永國接受中央社記者訪問時娓娓道來，他和70歲的妻子謝李阿菊已結婚快50年了，從年輕到老，養育了3個小孩，小孩長大並成家立業，可是妻子卻罹癌，腦部還長了8顆瘤。

謝李阿菊被發現罹患肺癌時已是末期，雖然害怕，但仍接受化療，經過長期化療，瘤逐漸減少，也獲很好醫療照顧，因此，決定開刀治療。

謝永國憶起妻子開刀後的身體虛弱，很沒有元氣，沒想到就在今年3月間去世。他算了一下日子說「再過3天，妻子就離開他滿8個月了」。言談時語氣滿是唏噓。

謝永國說，「我跟她講說，要帶她去環島」，沒想到卻生病了，妻子一直好像很煩惱，於是就跟妻子說「最起碼，我要給你照顧到80歲」，而他和台灣抗癌協會聯絡後，沒想到妻子卻走了。

協會前理事長吳興傳於是對謝永國說「老大哥，你就騎機車，帶著妻子照片跟在他們後面走，照顧他們的安全」，就這樣，謝永國去買了新的機車，並把妻子照片貼在機車車頭，一路前行。

一路上，謝永國都能感覺到有妻子的陪伴，「說實在的哦，這一世啊，這一生啊，沒有夢過別人，但是我感覺哦，太太一定會陪著我」他哽咽的說，妻子在世的時候，「就跟她講要帶她環島」。

因此，在環島前，謝永國找了妻子的娘家，要妻子弟弟燒香給妻子講，他要帶妻子去環島了；而他也燒香給妻子說「明天早上要帶妳去環島10天哦」，就這樣，當他抵達終點時就對著妻子照片說：「這樣開心嗎？我說我做到了，現在已完成了，妳離開的時候有說要帶妳去環島，現在完成了10天環島，妳高興嗎」。

謝永國哭了，但隨後又笑了，他說，這10天騎機車跟，真的太累了，因為跟在後面，有幾個人都沒辦法騎時就會下車走，而他常要騎時速10到20公里的慢速跟，一整天下來，肩膀很酸，還要找人給他刮痧。

謝永國就這樣堅持過來，心願已經完成了。但他明年會再當志工，也會帶妻子照片去環島，但是，他笑說「這次會改騎腳踏車了」。

郝龍斌說，癌症如果早期發現早期治療，其實不危險，重要的是得到癌症的人，心理會受到創傷跟打擊，常常讓患者對於戰勝癌症上沒有足夠信心。

郝龍斌幫大家掛花環時就對謝永國說，也要在照片上掛一個花環；謝永國也說，「妳（謝妻）也有一個花環哦」。郝龍斌說，鰜鰈情深，戰勝癌症，不只要靠本身意志力，更重要的要家人的支持。（編輯：李錫璋）1131112