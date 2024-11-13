雙語政策調整方向 鄭英耀：深化日常生活應用

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（中央社記者陳至中台北13日電）2030雙語政策調整方向備受各界矚目，教育部長鄭英耀今天表示，國中小將深化日常生活的語言能力應用，從自我介紹、社區導覽到旅遊能力，引導學子漸進提升。

行政院於民國107年核定雙語政策，但後續執行衍生一些問題。有媒體報導，總統賴清德要求調整方向，雙語政策將聚焦以全英語教英文課，不再追求以英語教其他科目。

鄭英耀今天到立法院備詢，會前接受媒體聯訪表示，台灣的產業在全世界布局，人才培育也要立足台灣、放眼世界，語言學習的重要性不須多言。

鄭英耀表示，中小學推動雙語教育有許多創意，難免會融入各學科教學，但教育部不會強迫。至於英語科，教師本身都是英語專業，未來希望都能以全英語授課。但他也瞭解，很難一步到位，會採逐步的方式引導各校達到目標。

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「國中小如何在日常生活情境中加強聽和說的能力，這是肯定的。」鄭英耀舉例，學校可以「同心圓」的方式，從自我介紹、學校和社區導覽、日常生活中的食衣住行，到海外旅遊等，逐步培養語言能力。

在高中階段，鄭英耀指出，目前許多高中有海外姊妹校，或是設置雙語實驗班等，已有很好的成果，教育部不會限制。目前台灣已有一定比例的師資是從海外回國，或具備雙語能力，在課堂中逐步以雙語指導學科的學習，教育部也會給予尊重，「如果老師真正有這個能力，我們更應該高興，他能夠給我們小孩子有一個更好的學習方式」。（編輯：管中維）1131113