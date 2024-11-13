國土署長：新青安執行到115年 之後不再補貼利息

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（中央社記者陳俊華台北13日電）國民黨立委牛煦庭今天指出，內政部以住宅基金補貼新青安利息，114年就編列45.96億元，恐排擠其他用途。國土署長吳欣修說，「照目前我們所堅持的，就是到115年7月全部截止，不會再增加」。

立法院內政委員會今天邀內政部長劉世芳列席報告業務概況，並備詢。國民黨立委牛煦庭質詢時指出，新青安政策讓市場買氣熱絡，雖然年輕人有購屋機會，但實際上副作用不小。劉世芳說，新青安並非內政部主責，尊重財政部、央行的看法。

牛煦庭表示，六都及新竹房價上漲趨勢很大，甚至抵銷過去政府打房、平抑房價政策的諸多努力；內政部也要編預算配合新青安，財源是來自住宅基金，但基金設立宗旨是為健全住宅市場而辦理補貼、興辦社宅等，協助真正弱勢。

牛煦庭指出，民國112年內政部配合青安政策，住宅基金支出新台幣1.13億元，113年支出15.83億元，到114年編列的預算暴增到45.96億元。用住宅基金大量補貼新青安政策的利息補貼，是否符合住宅基金設立宗旨。

劉世芳說，新青安會暴增這麼多，財政部、中央銀行已經在想辦法壓制房價被炒高的狀況，內政部會努力配合。

吳欣修表示，這幾年新青安戶數節節升高，且有些寬限期已經到了，經過財政部提供的數字，在明年才會依照規定編列預算。當時跟財政部討論時，新青安政策是以身分條件作為門檻，只要達到門檻就可申請，自購、修繕住宅補貼也都是同樣作法。

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牛煦庭追問，114年就已編列45.96億元，那115年會不會繼續膨脹，內政部應先提出估算。吳欣修指出，「政策的確就執行到115年，後面就不會再補貼了」，115年預計的支出還不清楚，要等相關寬限期到了才會知道數字。

為減輕民眾購屋負擔，財政部轄下8大行庫的「青年安心成家貸款」，自去年8月1日起放寬各項條件，外界稱為新青安。目前公股行庫與內政部住宅基金合計補貼利率2碼（0.5個百分點）到115年7月31日止；另最高貸款額度提高至新台幣1000萬元、貸款年限延長至40年，寬限期延長至5年等。（編輯：林興盟）1131113