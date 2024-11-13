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機車道路駕訓補助 114年增考照前也適用

2024/11/13 18:01（11/13 18:36 更新）
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交通部公路局13日表示，機車道路駕訓及補助目前適用於考照後，民國114年擬推動機車「考照前道路駕駛訓練」5小時，費用仍在精算，因時數較長，費用也會比考照後的補助高，但考照前後補助名額總共是6000名，如何分配還未確定。（公路局提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年11月13日
交通部公路局13日表示，機車道路駕訓及補助目前適用於考照後，民國114年擬推動機車「考照前道路駕駛訓練」5小時，費用仍在精算，因時數較長，費用也會比考照後的補助高，但考照前後補助名額總共是6000名，如何分配還未確定。（公路局提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年11月13日
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（中央社記者汪淑芬台北13日電）公路局今天表示，機車道路駕訓及補助目前適用考照後，明年將規劃考照前也納入，道路駕訓時數為5小時，費用比現在考照後補助新台幣1200元高，考照前後的補助總名額為6000名。

交通部公路局發布新聞稿，108年推動機車考照駕訓補助，鼓勵報考機車駕照者，先上室內駕訓課16小時，通過考照給予補助；112年起推動機車「考照後道路安駕訓練」3小時，也提供補助，由駕訓班教練帶領學員實際上路機車道路訓練，訓練項目對應機車主要事故原因，包含變換車道、安全車距與內輪差、停讓行人及無號誌路口等重要項目。

公路局113年起擴大機車駕訓及「考照後道路安駕訓練」補助，補助期間延長到12月15日，室內駕訓課補助每名為1300元、「考照後道路安駕訓練」補助每名為1200元。

公路局表示，114年規劃推動機車「考照前道路駕駛訓練」5小時，費用仍在精算，因時數較長，費用也會比考照後的補助高，但考照前後補助名額總共是6000名，如何分配還未確定。

民眾若想了解機車駕訓班資訊，可至公路局的監理服務網（https://www.mvdis.gov.tw/）查詢。

公路局統計，參加機車駕訓者較未參加者違規風險降低59%、事故風險降低36%，而同時參加駕訓及道路安駕訓練者，違規風險更是降低64%、事故風險降低51%。（編輯：管中維）1131113

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