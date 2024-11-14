彭啓明：綠能為全球主流 台灣需要多元能源

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北14日電）中研院長廖俊智日前不排除核電的發言遭各界議論。環境部長彭啓明今天表示，在台灣不是選一種能源就ok，而是要多元；就COP29的報告，綠能才是全球主流，核能只是一部分。

中央研究院院長廖俊智日前於立法院備詢時表示，全世界要達成2050淨零碳排的目標都一樣困難，所以台灣沒有放棄任何乾淨能源的本錢，一定要想盡所有辦法、用可以用的技術，也不會排除核電。

立院社環委員會審查中華民國114年度中央政府總預算案關於環境部主管預算（公務及基金預算）案。

關於核能的議題，彭啓明會前接受媒體聯訪時表示，新的核能都需要有一點時間發展，目前還沒看到商轉的案例；倘若核廢料可以更少、效益比更高，相信國人也能接受。

彭啓明強調，在台灣任何一種能源都會遭遇挑戰，不是選一種能源就ok，而是要多元；能源發展從環境部來看的確是難解的議題。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

媒體提問，是否擔心川普當選美國總統後，新政策改支持核能。彭啓明說，川普沒有特別對核能表態，而是說希望多開發化石燃料，讓能源的價格能降低，不過整個共和黨過去基調是比較偏向核能，台灣也會持續關注。

彭啓明提到，全世界能源發展，核能是選項之一，不過看今年第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29）的報告，綠能已經占45%，所以綠能才是全球的主流，核能只是一部分，不是靠核能就可以解決能源的問題。（編輯：方沛清）1131114