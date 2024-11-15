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EMU3000型N規模型 限量100套不到1小時完售

2024/11/15 17:25（11/15 18:06 更新）
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台鐵首次攜手模型製造商日本KATO公司，推出2款限量100套擬真度超高N規EMU3000型列車套組精密模型，15日上午在台北車站開賣，不到1小時就完售。（台鐵提供）中央社記者余曉涵傳真 113年11月15日
台鐵首次攜手模型製造商日本KATO公司，推出2款限量100套擬真度超高N規EMU3000型列車套組精密模型，15日上午在台北車站開賣，不到1小時就完售。（台鐵提供）中央社記者余曉涵傳真 113年11月15日
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（中央社記者余曉涵台北15日電）台鐵今天開賣與日本KATO公司合作開發的EMU3000型N規模型，限量推出2款包裝100套，短短不到1小時就銷售一空。

國營台灣鐵路股份有限公司今天發布新聞稿，首次攜手模型製造商日本KATO公司，推出2款限量100套擬真度超高N規EMU3000型列車套組精密模型，今天上午10時25分台北車站開賣。

台鐵指出，首波推出50套「紅線款6輛基本組加6輛增節組」及50套「綠線款6輛基本組加6輛增節組」，今天上午開賣後不到11時10分就已銷售一空。

台鐵表示，今天首賣現場還播放由KATO公司提供的模型運行影片，以及EMU3000型N規模型動態展示，現場民眾不僅可以親眼見識模型的高擬真度及逼真運行效果，更能體驗模型在軌道上行駛的真實模樣，彷彿EMU3000型列車就在軌道上奔馳。

台鐵表示，為回饋支持台鐵與愛好鐵路文化的朋友，12月7日至12月8日將在台北車站大廳舉辦「鐵道模型展」，持續提供民眾展場特惠及驚喜紀念禮品。

台鐵說，希望藉由這次跨國合作，能讓更多民眾從中體驗鐵道模型趣味，更進一步將「鐵道模型趣味」推廣至全球，未來台鐵x KATO可以開發出更多款火車精密模型。（編輯：龍柏安）1131115

#台北車站大廳
#台鐵
#EMU3000型
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