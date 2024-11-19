東大劉烱錫獲海洋文化獎 讓阿美族竹筏重現太平洋

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（中央社記者盧太城台東縣19日電）台東大學教授劉烱錫投入南島海洋文化研究近30年，讓阿美族傳統竹筏再度在太平洋揚帆，獲得首屆海洋文化獎肯定。

海洋委員會15日在 台北101舉辦首屆「海洋文化獎」頒獎，國立台東大學生命科學系教授劉烱錫獲獎，他長期致力推動台灣南島語系海洋文化的保存與傳承，成功復振東海岸阿美族竹筏文化，並帶領團隊完成多次具有歷史意義的竹筏帆船航行。

台東大學公關暨校友服務中心主任許秀霞透過媒體群組發布訊息表示，劉烱錫教授自民國83年起在台東任教，長期投入原住民海洋文化研究，包括阿美族與雅美族的海洋生態文化調查。為了促進部落文化重建，在90年推動部落主體與部落地圖運動，並發起成立南島社區大學。

92年開始推動竹筏漁獵文化的重建工作，成功帶動約10個部落參與，透過競技與傳習活動，讓這項中斷30年的古老技藝重獲新生。

許秀霞表示，103年首艘竹筏帆船「馬蘭部落號」 （Farangaw）下水，接著先後完成「馬蘭部落聯盟號」（Kana Farangaw）、「都歷部落號」（Torik）及「Sanayasay號」（綠島號）等竹筏帆船的建造。112年6月，「Torik-Sanayasay號」更成功完成跨越黑潮、往返綠島的創舉，為台灣南島語族的海洋文化寫下重要里程碑。

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劉烱錫今天透過訊息告訴中央社記者表示，竹筏帆船極可能是4000年前南島民族從華南到台灣，並遷徙至呂宋島、婆羅洲、中南半島等地的重要交通工具。他期望未來能完成環島航行，並推動跨島和跨國的南島航海接力活動，促進各島嶼傳統航海文化的傳承。

他也建議，將海洋文化納入法制化管理，在海洋基本法下設置海洋文化法，確保台灣珍貴的海洋文化資產能被妥善保存與發揚。（編輯：龍柏安）1131119

劉烱錫 淡水河竹筏帆船現身 114年目標新船遠航與那國島