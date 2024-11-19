微電車11/30起須領牌投保 北市警2階段宣導執法

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（中央社記者黃麗芸台北19日電）微型電動二輪車自11月30日起將納管強制掛牌，台北市警方今天表示，即起進行2階段違規宣導和執法，請駕駛儘速完成領牌和投保及辦理掛牌，並注意騎乘須戴安全帽等7重點。

台北市警察局松山分局今天發布新聞稿表示，自11月30日起新購微型電車（舊稱電動自行車）者，需完成掛牌、投保強制險，才可上路騎乘，違者可依道路交通管理處罰條例處以新台幣1200元至3600元罰鍰，並禁止駕駛，車輛也將移置保管或沒入。

另外，交通部給予微電車掛牌寬限期11月29日將屆滿，現已使用微電車者也請儘快完成車輛領牌及投保程序。

松山分局指出，統計今年1月至10月松山區微電車違規取締計68件，前3大違規項目為「不依規定停放車輛」、「未戴安全帽」及「不依號誌指示行駛」。

有鑑於掛牌過渡期限將屆，松山分局說，即日起配合市警局規劃的2階段（為期4週）加強微電車違規宣導、執法。

第一階段加強宣導期：11月19日至29日，除一般性違規執法，主要側重宣導未懸掛牌照的駕駛於期限內領用號牌。

第二階段加強執法期：11月30日至12月15日，針對轄內微電車易違規熱區（時），規劃勤務取締未領用牌照行駛的微電車。

市警局交通警察大隊也說明，騎乘微電車須注意7大重點。首先，「免駕照，年滿14歲才能騎乘」：違反者最重處1200元罰鍰，當場禁止駕駛，車輛移置保管；其次，「騎乘需要戴合格安全帽」，違者將處300元罰鍰。

以及，「不得擅自改裝電子控制裝置」違者最重處5400元罰鍰；「不得載人及限速每小時25公里以下」，載人者將處300元以上罰鍰，超速者最重處1800元罰鍰。

還有，「應依標誌、標線、號誌指示行駛及夜間行車要開啟燈光」，違者最重處1200元罰鍰；「不可酒駕、毒駕」，違者最重處2400元罰鍰，當場禁止駕駛，車輛移置保管；「投保強制汽車責任險」，違者最重處1500元罰鍰。

交通警察大隊提醒，北市開放自行車行駛的人行道、自行車道（河濱自行車道除外），都禁止微電車行駛。（編輯：李錫璋）1131119