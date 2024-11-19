職場霸凌不只自救 醫：家庭功能企業訓練不可缺

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北19日電）近期「職場霸凌」引發熱議，精神醫師提醒4大徵兆自我覺察與3種自救法重要性。但他也特別提到，杜絕職場霸凌不能只靠自救，家庭功能的支持與提供主管訓練的企業責任缺一不可。

三軍總醫院精神醫學部主治醫師葉啓斌今天告訴中央社記者，「職場霸凌」的自我覺察並不困難，當面對壓力，身體會出現睡不好、坐立難安、做惡夢或不明原因疼痛等，若出現類似況狀，建議即時了解壓力存在原因，如工作負荷太大或主管對待方式不佳。

葉啓斌說，當確認壓力與「職場霸凌」有關，建議及早採取3種自救法，第1是尋求公司心理衛生銜接部門，如人資協助安排專業人士提供諮商等，第2是解決工作問題，建議向上級或更上級說明現況，如與主管管理不當有關，應讓更上級通盤了解主管為何無法以正確方式對待員工。

葉啓斌認為，主管的存在是為了提供職員幫忙，有優秀工作能力的主管，可以獨當一面將工作有條有理處理者，不一定是好主管，他可能完全不擅長管理。除了責難主管，更應該關注企業是否有提供主管足夠好的相關訓練，這是企業責任，更是杜絕職場霸凌關鍵。

第3種自救法為找「自己人」傾訴，葉啓斌說，在東方文化之下，受害者容易隱忍，若忍到受不了、大爆發反而不樂見；呼籲旁人點醒當局者迷，鼓勵受害者有自信說出需要幫忙，勇敢拒絕不屬於自己責任的指示，告知主管不要以難聽言論溝通，希望和平對話。

葉啓斌也點出在「職場霸凌」事件中，家庭也扮演了重要角色，非常多受害者不敢採取進一步行動，很大部份的原因是身兼家庭經濟支柱，擔心影響家人，或年輕人被父母質疑「你是草莓嗎？怎麼這麼弱」，建議家人告訴受害者換工作沒關係，幫助下決心。

「職場霸凌類似過去的MeToo運動，大家只是不敢說，當發聲者出現才會有更多人求救。」諮商心理師公會全國聯合會秘書長黃柔嘉說。

黃柔嘉表示，職場霸凌受害者會害怕反應後對未來工作有影響，擔心經濟，出現生存焦慮，讓勞工不好拿捏，當被害者無法信任別人時；建議尋求公司以外的心理衛生資源，若還不想接受諮商，可以看看別人經驗與後續處理方法，評估下一步怎麼走。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃柔嘉表示，住家附近諮商所或社區心衛中心都是可找到全方位資源，除了處理內在感受，同時要解決外在問題，如向當地勞動局申訴、依據公司職場霸凌對應流程與規範，尋求幫助。

今年起，勞動部捐助成立的「財團法人職業災害預防及重建中心」辦理勞工心理諮商服務，擴大與67家心理諮商機構合作，凡是屬於勞保、災保、工會勞保納保對象的在職工作者，若遇到職場不法侵害（如職場霸凌）、職場心理調適等相關壓力問題，每人每年可申請最多6次的免費心理諮商，免付費服務電話0800-068-580。（編輯：陳清芳）1131119