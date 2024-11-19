早安世界》12強預賽終戰台灣2比0完封古巴 21日東京4強賽首戰委內瑞拉
12強預賽終戰台灣2比0完封古巴 21日東京4強賽首戰委內瑞拉
世界12強棒球賽台灣隊確定晉級4強複賽，18日預賽最終戰在台北大巨蛋對上古巴，雖然無關晉級，但也湧入3萬924名觀眾入場。3局下吉力吉撈．鞏冠二壘安打送回岳東華，台灣取得第1分；4局下曾頌恩保送上壘，潘傑楷、戴培峰接連安打，靠著張政禹滾地球送回第2分，加上投手群合計僅被敲出4支安打、無失分，替球隊守住勝利，終場台灣以2比0擊敗古巴。台灣隊預計今天出發赴日本東京，4強複賽21日開打，依序將與委內瑞拉、美國、日本交手，力拚再刷新隊史最佳成績紀錄。（看完整報導）
東北季風影響今北部防大雨 平地低溫18度
今受東北季風及颱風萬宜水氣影響，北部及東北部有局部大雨，平地高溫約攝氏21、22度，低溫約18至20度，局部地區再低1、2度。氣象署指出，20日至24日水氣逐漸減少，其中20日、21日華南水氣東移，中部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部大雨；22日基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區減弱為局部較大雨勢。（看完整報導）
蔡英文20日啟程赴加拿大 出席哈利法克斯論壇
前總統蔡英文將於20日將啟程前往加拿大，出席在哈利法克斯市舉辦的2024HISF年會，並將於論壇發表專題演說，向國際社會傳達台灣人民堅定守護民主自由的努力與信念，而台灣也會持續與國際社會合作，為全球的穩定繁榮貢獻力量。（看完整報導）
法院認定婦聯會民國93年前為國民黨附隨組織 須付178.9億才能脫離
黨產會於民國107年間認定婦聯會為國民黨附隨組織，婦聯會不服興訟。法院18日宣判認定婦聯會自民國48年初起至93年底止，由國民黨實質控制其人事、財務或業務經營，這期間是國民黨的附隨組織。法院判決婦聯會需給付國庫178.9億元後，才可構成「付出相當的對價而脫離」條件，脫離國民黨附隨組織。（看完整報導）
傳對美軍購7166億 國防部：114年概編預算約706億元
媒體報導，114年國防部公開預算執行的對美軍購項目高達21項，總額7166億元，還不包括國防機密預算。國防部18日表示，該項報導所列的7166億元案項，執行期間自96年至120年間，包括人攜式短程防空飛彈在內等20個軍購案，與雷達性能提升商購案的計畫總金額；其中已支付數約3731億元、尚未支付數3435億元，均依付款期程支付，114年概編預算數約706億元。（看完整報導）
雙北公車5年釀13件死亡車禍 未禮讓行人是主因
北市17日發生2輛公車追撞事故，導致1名行人傷重不治。台北市公運處表示，業者未善盡管理責任，已開罰大都會客運及大有巴士各9萬元。新北及台北市政府統計，近5年共13件公車有責肇事的死亡車禍，造成8名行人死亡，主因是未禮讓行人、搶越斑馬線等。（看完整報導）
88會館郭哲敏遭指電子腳鐐告警近千次 地院改裁1億交保
引爆檢警出入爭議場所風波的「88會館」負責人郭哲敏涉地下匯兌，除今年4月一度交保以外，11月8日裁定5000萬元交保，但檢方提起抗告，認為郭哲敏今年4、5月交保期間，電子腳鐐告警就達926次，最近1週交保以來也有多次告警，且致電給郭哲敏都非本人接聽，質疑郭哲敏在規劃逃亡可能，應續押，法院18日裁定1億元交保。郭哲敏本人則回應，因他家住在松山機場附近，只要GPS或WIFI不穩定，就會直接連到松山機場基地台導致常發告警。（看完整報導）
北市2警派出所女廁裝針孔偷拍 經查為創意私房會員遭免職
北市1名郭姓男警涉嫌在派出所女廁安裝針孔攝影機偷拍，被查出是「創意私房」會員遭收押，大安分局18日表示，涉案事實明確且惡行重大，予以嚴懲免職處分。晚間信義分局也表示，黃姓男警也涉嫌在派出所廁所裝針孔偷拍，遭女警發現通報，同樣遭免職，市警局已啟動各駐地反偷拍檢測。（看完整報導）
以色列轟炸黎巴嫩貝魯特 美聯社再拍到死神降臨瞬間
美聯社駐黎巴嫩首都貝魯特攝影記者15日拍下以色列空襲貝魯特泰約尼地區一棟建築的瞬間。從照片可以看到，以色列噴射機空投炸彈，即將擊中這棟建築，這棟建築被擊中後，冒出濃濃黑煙與熊熊火焰。以色列軍方聲稱，這棟建築內含屬於黎巴嫩什葉派基本教義政治和軍事組織真主黨的設施。（看完整報導）
烏克蘭長程飛彈襲俄羅斯亮綠燈 對戰爭走向影響一次看
美國官員表示，總統拜登已准許烏克蘭使用美製長程飛彈打擊俄國境內目標。華府政策會出現轉變，除了回應北韓部隊支援俄軍作戰外，也擔憂川普上台後恐停止援烏，拜登欲把握任期幫助烏克蘭，讓基輔在未來可能舉行的和平談判具有影響力。長程飛彈對戰場有何影響力？可能導致戰爭升級嗎？川普會有什麼反應？相關問題整理一次看。（看完整報導）
開箱老照片》日本職棒球星鈴木一朗來台
民國88年台灣發生921大地震，原就有意來台灣進行表演賽的歐力士隊，主動與中華民國棒球協會聯繫，願意將性質改為賑災義演賽，且在台期間完全配合主辦單位的賑災活動。經過棒協安排，日期敲定在11月19日到21日與中華隊、中職明星隊、台灣大聯盟明星隊打3場義演賽。隸屬於歐力士的鈴木一朗也隨隊來台，他表示因過去日本神戶也曾遭遇地震，所以相當了解台灣民眾的艱苦，希望來這裡能幫助台灣民眾早日走出陰霾。（看完整報導）
Podcast》文化+「島嶼文化事」新書發表會 台文新聲跨界對談盼復振台語文化
「文化＋雙週報」出版「島嶼文化事．臺灣藝文百景」電子書，集結台劇影視、表演藝術界永續議題、台語文書寫及出版、台灣古蹟保存等主題，透過精采的圖文報導記載台灣本土文化。近日舉辦藝文座談暨新書發表會，邀請專精台文翻譯的鄭清鴻，以及擅長台語散文與歌詞創作的王昭華，進行跨界對談，了解台文創作者守護本土文化資產的決心。（收聽Podcast）
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- 早安世界》12強預賽終戰台灣2比0完封古巴 21日東京4強賽首戰委內瑞拉2024/11/19 07:13
- 2024/11/18 07:23
- 2024/11/17 07:35
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