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烏克蘭長程飛彈襲俄羅斯亮綠燈 對戰爭走向影響一次看

2024/11/18 20:29（11/18 20:36 更新）
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陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）。（圖取自洛克希德馬丁公司網頁lockheedmartin.com）
陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）。（圖取自洛克希德馬丁公司網頁lockheedmartin.com）
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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國官員表示，總統拜登已准許烏克蘭使用美製長程飛彈打擊俄國境內目標。華府先前拒絕放行是因擔憂戰爭升級，但面對川普上台後恐停止援烏前景，拜登做出重大政策改變決定。

為何美國准烏克蘭以長程飛彈打擊俄羅斯領土？

英國廣播公司（BBC）報導，一年多來，烏克蘭一直在使用美國「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）襲擊位於烏國被占領領土的俄羅斯目標，但美方直到現在才准許基輔用ATACMS打擊俄國領土。

這款由美國航空與軍武巨擘洛克希德馬丁（Lockheed Martin）生產的彈道飛彈，是迄今向烏克蘭所提供最強大飛彈之一，射程長達300公里。

據報，華府政策出現轉變，是回應北韓部隊近日部署至俄羅斯邊境庫斯克州（Kursk）支持俄軍作戰，烏克蘭自今年8月起占領當地部分地區。

此外，美國總統當選人川普（Donald Trump）即將重返白宮，引發美國是否會繼續援烏的擔憂，而拜登（Joe Biden）顯然亟欲盡力把握任期僅剩一點時間幫助烏克蘭，讓基輔在未來可能舉行的和平談判具有影響力。

長程飛彈對戰場有何影響力？

烏克蘭現在將能打擊俄羅斯境內目標，首先最有可能襲擊庫斯克州周邊地區，烏軍在當地掌控逾1000平方公里的俄國領土。

烏克蘭和美國官員預期，俄羅斯與北韓部隊將在庫斯克州發動反攻以奪回領土。烏方可能使用ATACMS抵禦攻勢，針對軍事基地、基礎建設、彈藥貯存設施等俄國據點進行攻擊。

向烏克蘭提供的飛彈可能不足以扭轉戰局，但俄軍持續在烏東取得進展、烏軍士氣低落之際，ATACMS或許能帶給烏國一些優勢。

美國授權或許也會引起進一步連鎖反應：英國和法國可能跟進允許烏克蘭使用性能類似美國ATACMS的「暴風之影」（Storm Shadow）長程巡弋飛彈，打擊俄羅斯境內目標。

這可能導致戰爭升級嗎？

拜登政府數月來一直拒絕授權烏克蘭以長程飛彈打擊俄羅斯領土，就是因為擔憂衝突升級。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）曾警告，若允許西方武器用於襲擊俄國領土，莫斯科將把這視為北大西洋公約組織（NATO）國家「直接參與」在烏克蘭的戰爭。

俄羅斯之前也曾畫下「紅線」。其中一些紅線已被逾越，包括提供烏克蘭現代戰車和噴射戰機，但並未導致俄國和北約爆發直接戰爭。

川普會有什麼反應？

川普再兩個月將重返白宮，儘管並未具體說明相關計畫，他已表明希望盡快結束俄烏戰爭，而且他就職後可能推翻拜登准用飛彈的決定。

川普尚未表態是否延續這項政策，但他一些最親近盟友已出言評批拜登的決定，包含長子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）。副總統當選人范斯（JD Vance）等許多將於川普新政府任職的高階官員也指出，美國不應再提供烏克蘭任何軍援。

不過其他人持不同看法，獲川普任命國家安全顧問的瓦爾茲（Michael Waltz）曾說，美國可以加快將武器交付給烏克蘭的速度，以迫使俄羅斯進行談判。

川普會怎麼回應尚不明朗，但許多烏克蘭人擔憂他將中斷武器交付，包括ATACMS。烏國國會議員岡察倫科（Oleksiy Goncharenko）告訴BBC：「我們很擔心，希望他不會推翻（相關決定）」。（譯者：洪培英/核稿：劉淑琴）1131118

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