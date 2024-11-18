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路透社：烏克蘭數天內首度以ATACMS長程飛彈襲俄

2024/11/18 10:24（11/18 10:47 更新）
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陸軍戰術飛彈系統。（圖取自洛克希德馬丁公司網頁lockheedmartin.com）
陸軍戰術飛彈系統。（圖取自洛克希德馬丁公司網頁lockheedmartin.com）
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（中央社基輔/華盛頓17日綜合外電報導）熟悉內情的消息人士今天指出，美國總統拜登已放行讓烏克蘭動用長程美製飛彈來打擊俄羅斯境內的軍事目標，而基輔也計劃於未來幾天首次執行長程攻擊行動。

消息人士表示，烏方首次深入打擊行動有可能動用射程達306公里的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）火箭。基於作戰安全考量，消息人士未向路透社透露進一步細節。

白宮和美國國務院均婉拒置評。

目前還不清楚川普明年1月宣誓就職之後，是否會扭轉拜登這項決定。川普一向重砲批評美國提供金援和軍援給烏克蘭，並矢言會迅速結束俄烏戰爭，但從未具體闡述方法。

川普發言人並未立即回覆路透社的置評請求，但川普外交政策核心圈人士格瑞尼爾（Richard Grenell）批評拜登這項決定。他在社群網路X貼文回應相關新聞時指，拜登「在卸任之前加劇戰爭」。

華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）非常駐資深研究員普利查斯（Alex Plitsas）則說，拜登「解除目標限制（的決定）將允許烏克蘭不再綁手綁腳地打這場仗」。

他補充說，「然而，一如往常，我相信歷史將指這個決定來得太遲，就如同ATACMS、高機動性多管火箭系統（HIMARS）、布萊德雷戰車（Bradley Fighting Vehicles）、艾布蘭（Abrams）戰車以及F-16一樣。這些全都需要更早到手。」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1131118

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#路透社
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