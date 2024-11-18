拜登鬆綁烏武器限制 川普長子：想引第3次大戰

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）對即將把美國總統位置交棒給川普的拜登來說，鬆綁烏克蘭以美製長程飛彈襲擊俄羅斯境內目標的決定相當大膽。川普長子批此舉是想在他父親上台前引爆第三次世界大戰。

法新社報導，烏克蘭過去一再要求華府放寬武器限制，美國國會、英國等盟邦近來也敦促拜登更弦易轍，但他始終不肯讓步，憂心加劇俄烏衝突。

然而，在總統當選人川普先前公開讚揚俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、矢言「1天」之內結束俄烏戰爭下，拜登於任期倒數階段終於批准讓烏克蘭用陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）打擊俄國境內目標。

即便專家圈表示，光靠武器無法決定性扭轉目前戰場局勢，然而美國立場改變卻有可能讓歐洲盟邦跟進鬆綁長程武器。

目前還不清楚烏克蘭軍火庫有多少ATACMS飛彈。

拜登政府任期已剩最後2個月，美國官員已承諾會將先前批准的最後60億美元款項撥給烏克蘭。

川普選定的白宮國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）不久前曾說「在這個時間點挹注額外數十億美元（給烏克蘭），完全符合瘋子定義」。

川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）上週在社群網站Instagram嘲笑澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），說這位烏克蘭總統再過幾個星期就「領不到零用錢了」。

針對拜登放寬烏克蘭武器限制的決定，小唐納今天寫說「軍工複合體似想在我父親有機會締造和平、拯救性命之前，讓第三次世界大戰爆發」。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳亦偉）1131118