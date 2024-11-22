入選觀光100亮點 嘉義奮起湖甜甜圈松山文創快閃

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（中央社記者蔡智明嘉義縣22日電）嘉義縣奮起湖及其步道群入選交通部觀光署「台灣觀光100亮點」，明天觀光署在松山文創園區舉辦「風格旅遊節」，奮起湖「甜甜圈」將北上快閃開賣，讓北部民眾品嘗嘉義排隊美食。

嘉義縣文化觀光局今天發布新聞稿表示，觀光署明、後兩天舉辦「風格旅遊節」，邀請奮起湖超高人氣的「百年檜木甜甜圈」北上快閃。

文觀局說，甜甜圈明天下午1時到3時在松山文創園區限時開賣，賣完為止，讓北部的民眾不用到嘉義就能品嘗到排隊美食；此外，阿里山來吉部落的原住民也會在現場展售部落產品。

文觀局指出，「百年檜木甜甜圈」是奮起湖老街相當知名的排隊名店，甜甜圈是用烤的，口感是外皮薄酥內層柔軟，因口感獨特，每到假日排隊人潮沒有停過。

文觀局表示，觀光署公布「台灣觀光100亮點」，嘉義縣除了奮起湖，還有阿里山森林鐵道、太平雲梯、國立故宮博物院南部院區、二延平步道、鄒族逐鹿文創園區入選。

文觀局說，「風格旅遊節」活動現場至嘉義縣攤位加入「慢遊嘉義LINE@」還有限量加碼好禮，加入好友即可參加抽獎，將送出最有名的阿里山高山茶。（編輯：唐聲揚）1131122