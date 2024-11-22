早安世界》棒球12強台灣複賽首戰吞13K遭完封 不敵委內瑞拉2分砲

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棒球12強台灣複賽首戰吞13K遭完封 不敵委內瑞拉2分砲

世界12強棒球賽複賽台灣隊21日首戰在東京巨蛋與委內瑞拉交手，台灣隊推出黃子鵬掛帥先發，對上中職富邦悍將洋投羅戈。比賽最終惜以0比2不敵委內瑞拉，賽後台灣隊總教練曾豪駒表示，投手群表現很好，攻擊欠缺適時一擊，但滿壘時沒有換代打由教練承擔。（看完整報導）

政府部門陷職場霸凌疑雲 衛福部擬成立部級小組 教部調查海科館館長

職場霸凌事件受關注，衛福部陸續遭爆疑似出現多起職場霸凌，其他單位主管也被點名，部長邱泰源已指示次長呂建德主持部內調查小組，1週內完成調查。另外國立海洋科技博物館長陳素芬日前遭控職場言語霸凌，教育部表示，已經請外部委員組成調查小組，進行職場霸凌調查程序，預計27日完成調查，並將對外說明。（看完整報導）

政院：勞動部長何佩珊已口頭請辭 請假未出席行政院會

勞發署公務員輕生案引發社會關注，勞動部長何佩珊21日請假未出席行政院會。行政院發言人李慧芝證實，何佩珊20日已向行政院長卓榮泰口頭請辭，但卓榮泰要求先追究責任再討論去留。另外，新北市勞檢處18日接獲檢舉並前往位於新北市新莊區的勞發署北分署進行勞檢，發現北分署受理部分職場霸凌申訴案未依自訂程序規定啟動調查，已限期改善，否則最高罰新台幣15萬元。（看完整報導）

氣象署估27日大陸冷氣團影響 北部低溫探14度

氣象署表示，東北季風持續影響至23日，24、25日北部高溫可回升至攝氏26度左右；但下波東北季風26日南下，27、28日可能增強為大陸冷氣團，北部平地再轉冷，低溫下探14度。降雨部分，今天起水氣逐漸減少，桃園以北及東半部地區有短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部較大雨勢；23日桃園以北為零星短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及東北部為局部短暫雨。（看完整報導）

專訪／楊双子受學運衝擊扎根本土認同 書寫台灣女性故事向國際發聲

作家楊双子以「臺灣漫遊錄」獲得美國國家圖書獎，楊双子說她寫作是為了回答「台灣人是誰」這個問題，書寫過去為了走向未來。書中透過相知相惜的兩位女性，呈現上個世紀30年代台灣社會景象。楊双子接受中央社記者越洋電話訪問時，形容她得獎的心情「如夢似幻」，並表示兩次學運讓她意識到台灣飽受大國威脅，年輕人應該站出來為這片土地做些什麼，從此開啟她書寫台灣女性的文學之路。（看完整報導）

美國國會兵推中國犯台 學者估美軍馳援前台灣須撐一個月

美國眾議院特別委員會20日與智庫模擬中國犯台兵推。與會學者評估，兩岸衝突開始後，解放軍將包圍台灣，使美國無法向台派遣部隊增援，到第4週才有可能進行海空馳援，台灣在這之前須靠自身兵力作戰。（看完整報導）

北溪天然氣管線爆炸案調查結果 德媒揭烏克蘭「直徑行動」混合戰真相

波羅的海近日傳出2海底電纜遭切斷，引發國際關注。與此同時，2年前震驚全歐、導致德國能源危機的北溪天然氣管線爆炸案「混合戰」真相日漸浮現，明鏡週刊20日刊載調查報導，這場由烏克蘭主導的「直徑行動」，其作案過程與結果，精彩宛若電影情節。（看完整報導）

美司法部反托拉斯請求分拆Google 出售Chrome瀏覽器

美國司法部要求分拆Google事業體，出售Chrome瀏覽器，並禁止其成為智慧型手機預設搜尋引擎，以防不當利用Android系統。此舉象徵對科技巨擘的重大監管變革。明年4月，聯邦地區法院法官梅塔將監督庭審，預料判決後將上訴至聯邦最高法院。總統當選人川普明年1月入主白宮後，可能影響此案進程，或更換司法部反托拉斯部門團隊。（看完整報導）

立院初審國土計畫法 展延上路期限無共識送協商

立法院內政委員會於21日審查國土計畫法修正草案，朝野立委提出27個修法版本，可能延後法案上路2到4年。民進黨立委林淑芬與伍麗華等人呼籲如期實施，強調國土永續發展。內政部長劉世芳指出，主要溝通問題集中在國民黨執政縣市，其中雲林縣提出的農業發展權概念不合時宜。行政院表示需有共識才能推出法案，8縣市未繳交分區圖，是否延期仍在討論中。（看完整報導）

青年百億海外圓夢基金15歲即可申請 最高補助200萬元

為落實總統賴清德政見，行政院會21日通過青年百億海外圓夢計畫，讓15歲至30歲青年可以依志向申請自主圓夢提案，或是參加國際組織、智庫見習，補助上限為新台幣200萬元，明年1月起公告徵件。（看完整報導）

開箱老照片》台北市立棒球場拆除紀念球賽

位於南京東路與敦化北路口的「台北小巨蛋」前身為台北市立棒球場，民國48年落成、啟用，79年3月17日舉行中華職棒歷史性的開幕戰，湧進1萬4350名觀眾。但在簽賭案放水球事件爆發後，職棒球迷大量流失，台北立體育場也陸續出現老舊、破損、鋼筋外露等問題。民國89年底台北市立棒球場拆除改建，並自11月22日開始進行一系列紀念賽。（看完整報導）

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