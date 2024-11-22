開箱老照片》台北市立棒球場拆除紀念球賽

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（中央社網站）2000年（民國89年）11月22日：使用42年的台北市立棒球場，在拆除重建前舉辦回顧接力紀念賽，22日舉行開幕式。

位於南京東路與敦化北路口的「台北小巨蛋」前身為台北市立棒球場，在民國48年落成、啟用，經過多次擴建，陸續完成內外野觀眾席、翻牌式計分板、夜間照明、宮殿式大門等設施後，79年3月17日舉行中華職棒歷史性的開幕戰，湧進1萬4350名觀眾。

台北市立棒球場的職棒票房亮眼，其中尤以（味全）龍（兄弟）象大戰最為轟動，當年許多沒買到票的球迷攀上看台高處，甚至爬上夜間照明燈塔看「免費」球賽，險象環生。

但在簽賭案放水球事件爆發後，職棒球迷大量流失，台北立體育場也陸續出現老舊、破損、鋼筋外露等問題。民國89年底台北市立棒球場拆除改建，並自11月22日開始進行一系列紀念賽，包括少棒、青少棒、青棒、成棒均有多隊參與比賽。

26日最後一天表演賽，中華職棒聯隊對大學明星隊的比賽中，前兄弟象老教頭曾紀恩站在一壘指導區的身影，都讓球迷依依不捨。

中信兄弟球員周思齊在今年9月22日引退賽致詞時特別提到，台北棒球場承載過去很多記憶，盼能夠在小巨蛋立碑紀念。

想看更多台北市立棒球場的照片，立即到中央社影像空間。1131122

兄弟隊球員王光輝在台北市立棒球場舉行的最後一場棒球紀念賽後，不忘挖取一把一壘守備位置的紅土留作紀念。也有很多觀眾將球場「廁所」、「小心飛球」等招牌帶回家。中央社記者張天雄攝 89年11月27日