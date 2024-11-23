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開箱老照片》台灣福爾摩斯法醫楊日松

2024/11/23 07:00
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法醫楊日松因大腸癌併發肝衰竭病逝，巧合的是過世當天11月23日也剛好是楊日松的生日。圖為楊日松83年參與刑警局查證尹清楓遇害案。中央社記者王遠茂攝　83年1月4日
法醫楊日松因大腸癌併發肝衰竭病逝，巧合的是過世當天11月23日也剛好是楊日松的生日。圖為楊日松83年參與刑警局查證尹清楓遇害案。中央社記者王遠茂攝　83年1月4日
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（中央社網站）2011年（民國100年）11月23日：法醫楊日松因大腸癌併發肝衰竭，在國泰醫院病逝，享壽84歲。

楊日松出生於苗栗縣公館鄉，自日本學成歸國後，民國37年開始在法醫師葉昭渠博士門下實習，39年自「台大附設醫院專修科」畢業，當時與楊日松一起參加畢業典禮的同班同學，有之後成為中研院院士的楊振中及馬偕前皮膚科主任趙榮發等人。

楊日松自民國68年起擔任刑事警察局法醫室主任，在他法醫生涯47年中，經手的遺體超過3萬具，國內重大命案、分屍案、滅門血案或政治案件大都由他執行相驗與解剖工作，並提供科學與專業的見解，其中包含尹清楓命案、林義雄林宅血案、陳文成命案、白曉燕命案等；而他也曾因協助偵破日本女大生井口真理子命案，獲得東京大學頒發的「榮譽法醫博士」。

深受台灣民眾與被害家屬信賴，楊日松有「台灣的福爾摩斯」稱號，他非常注重命案現場的氣味，也認為不戴口罩是尊重死者的表現，因此驗屍時不戴手套和口罩，讓很多人覺得不可思議外，他本人曾因在驗屍時不慎接觸到屍毒，一度住院治療，之後與病魔搏鬥數年才痊癒。

楊日松在民國86年退休，獲總統府頒發特種領綬景星勳章，但他退而不休，仍擔任刑事局法醫顧問，並推動成立中華民國法醫學會、法務部成立法醫研究所，一生均以法醫工作，協助偵辦、還受害者公道為志業。

想看更多楊日松的照片，立即到中央社影像空間。1131123

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