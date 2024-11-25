開箱老照片》漫畫家牛哥

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（中央社網站）2000年（民國89年）11月25日：國父紀念館戴之軒畫廊展出已逝知名漫畫家牛哥的作品。

生於香港的牛哥本名李敬光，字費蒙，民國26年為了補貼生活開銷，他開始投稿漫畫，並以自己的生肖取了筆名「牛哥」。

民國38年，牛哥由中國廣州隨農復會到台灣。40年在《中央日報》社長馬星野建議下，他開始創作長篇連載《牛伯伯打游擊》，以幽默風趣的漫畫激發民心士氣。

在漫畫大受歡迎下，《中央日報》的銷量從每月數千份暴增到數萬份，最高還曾達到40萬份，牛哥也成為當時家喻戶曉的漫畫家。

同年，牛哥為了與漫畫創作區隔，以「費蒙」為筆名，在台灣《大華晚報》上連載他的第一部小說《賭國仇城》，獲得空前成功，每日出刊後，讀者爭相搶閱；《賭國仇城》前後5次被搬上電影銀幕。

民國44年後，牛哥開始將作品轉向東南亞的報紙發表，成功開拓海外市場。86年11月29日，牛哥因病去世，享壽72歲。約60年的創作生涯，左手畫漫畫、右手寫小說，成為一個時代的重要印記。

想看更多牛哥的照片，立即到中央社影像空間。1131125