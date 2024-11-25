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開箱老照片》漫畫家牛哥

2024/11/25 07:00
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國父紀念館戴之軒畫廊舉辦曾在台灣盛極一時的已逝漫畫家牛哥的回顧展。中央社記者蘇聖斌攝 89年11月25日
國父紀念館戴之軒畫廊舉辦曾在台灣盛極一時的已逝漫畫家牛哥的回顧展。中央社記者蘇聖斌攝 89年11月25日
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（中央社網站）2000年（民國89年）11月25日：國父紀念館戴之軒畫廊展出已逝知名漫畫家牛哥的作品。

生於香港的牛哥本名李敬光，字費蒙，民國26年為了補貼生活開銷，他開始投稿漫畫，並以自己的生肖取了筆名「牛哥」。

民國38年，牛哥由中國廣州隨農復會到台灣。40年在《中央日報》社長馬星野建議下，他開始創作長篇連載《牛伯伯打游擊》，以幽默風趣的漫畫激發民心士氣。

在漫畫大受歡迎下，《中央日報》的銷量從每月數千份暴增到數萬份，最高還曾達到40萬份，牛哥也成為當時家喻戶曉的漫畫家。

同年，牛哥為了與漫畫創作區隔，以「費蒙」為筆名，在台灣《大華晚報》上連載他的第一部小說《賭國仇城》，獲得空前成功，每日出刊後，讀者爭相搶閱；《賭國仇城》前後5次被搬上電影銀幕。

民國44年後，牛哥開始將作品轉向東南亞的報紙發表，成功開拓海外市場。86年11月29日，牛哥因病去世，享壽72歲。約60年的創作生涯，左手畫漫畫、右手寫小說，成為一個時代的重要印記。

想看更多牛哥的照片，立即到中央社影像空間。1131125

內政部長張博雅〈右〉特別轉贈已逝知名漫畫家牛哥〈李費蒙〉的早年海報來給牛嫂〈李馮娜妮〉〈左〉留做紀念。中央社記者蘇聖斌攝 90年7月9日
內政部長張博雅〈右〉特別轉贈已逝知名漫畫家牛哥〈李費蒙〉的早年海報來給牛嫂〈李馮娜妮〉〈左〉留做紀念。中央社記者蘇聖斌攝 90年7月9日
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