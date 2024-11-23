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中橫公路華祿溪路段搶通 中午開放通行

2024/11/23 12:05
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（中央社記者盧太城花蓮縣23日電）台8線中橫公路華祿溪路段昨天坍方，今天上午11時提前搶通，經路面清理後中午12時開放通行。

公路局太魯閣工務段公告表示，中橫公路華祿溪路段上邊坡坍方落石大量土石阻斷交通，經太魯閣工務段搶災後，今天上午邊坡已較為穩定，並於上午11時搶通，按原定時間於中午12時恢復通行。

太魯閣工務段表示，中橫公路台8線關原至天祥（114.6k~167.4k）及天祥至太魯閣 （167.7k~184.5k）路段，因應颱風康芮過後初期復建需要，現階段仍維持「每日3次放行 （上午8時至9時、中午12時至下午1時、下午4時至5時30分），下午5時30分後只出不進，晚上6時30分至翌日上午8時夜間封閉。

另147k（華祿溪附近）路基災害，目前路幅狹窄，故新白楊至洛韶 （140k~151k）路段仍採限重3.5噸以下車輛通行，待完成路基加固後再評估解除或調整限重措施。

太魯閣工務段表示，搶修團隊特別提醒，災害路段搶修復建期間，放行時如遇天候狀況不佳（強降雨、濃霧無法監看邊坡等）或擴災之虞時，仍不排除停止放行，禁止人車通過並封閉道路。（編輯：郭諭儒）1131123

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