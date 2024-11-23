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鎮守兒少保第一線多年 高市警謝勝隆獲紫絲帶獎

2024/11/23 17:26（11/23 18:31 更新）
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高雄市婦幼警察隊警務員謝勝隆（圖）鎮守兒少保前線多年，曾抓到排名全球百大的散布兒童色情影片犯嫌，榮獲2024年衛福部「紫絲帶獎」肯定，23日特地從高雄北上台北領獎。中央社記者沈佩瑤攝 113年11月23日
高雄市婦幼警察隊警務員謝勝隆（圖）鎮守兒少保前線多年，曾抓到排名全球百大的散布兒童色情影片犯嫌，榮獲2024年衛福部「紫絲帶獎」肯定，23日特地從高雄北上台北領獎。中央社記者沈佩瑤攝 113年11月23日
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（中央社記者沈佩瑤台北23日電）赴美接受FBI「兒童暴力犯罪國際任務隊」訓練，高市警婦幼隊警務員謝勝隆鎮守兒少保第一線多年，曾抓到排名全球百大的散布兒童色情影片犯嫌，今年獲衛福部「紫絲帶獎」肯定。

將滿50歲的謝勝隆已從警20多年，原本專職處理家暴案件，2014年美國聯邦調查局（FBI）來台招訓「防治兒童網路暴力犯罪國際任務隊」，他從全台上百名警官中脫穎而出，赴美受訓後更通過層層考驗，成為FBI防制兒童暴力犯罪國際專案小組一分子。

回首投身婦幼工作16年來，謝勝隆說，他從沒想過1個地方警察會有這樣的境遇，尤其2014年到美國受訓，美方之所以願意支應相關訓練費用，就是因為兒少保議題需要跨國合作，所以才成立專案小組定期聯繫，一旦有案件發生，就能快速偵破，讓他深深感受到意義跟重要性。

他引用「紅樓夢」中的一句經典台詞「俗緣已畢」，來回應如何面對過程中難免感到無力、挫折的時候。謝勝隆直言，他也曾被告，後來對方來找他，謝勝隆態度是「我不會反告你，但我能幫就儘量幫忙」，剩下的就用這句話解答。

這次獲衛福部第10屆紫絲帶獎肯定，謝勝隆認為，最大意義在於希望把自己16年經驗分享出去，保護議題不是他1個人能解決，需要各界民眾關心，盼找回傳統社會街頭鄰里互相關心的人際互動，察覺有異可撥打113或110，讓警方、社工等各界資源介入，有機會協助一個家庭。

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他特別提醒，現在網路性暴力案件頻傳，性影像等同貨幣是可以交易、買賣的，且影像中人都是被害者，一旦散布出去的影響力太大了，國外曾有孩子因此輕生，務必要讓孩子甚至成人都知道「絕對不可以拍」，至於為什麼連持有都不允許，若觀看後引起性慾，戀童癖者恐對無辜孩童下手，成恐怖威脅。

衛福部自2014年起，每年度皆參照國際紫絲帶運動象徵「反暴力」的精神，以「紫絲帶獎」做為保護服務工作最高榮譽表徵，今年得獎者涵蓋社政、衛生醫療、警政、司法及教育等領域。（編輯：陳政偉）1131123

#紅樓夢
#美國聯邦調查局
#衛福部
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