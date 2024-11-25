新竹光復高中陳禹橋技藝金手獎 盼成室內設計師

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（中央社記者魯鋼駿新竹市25日電）新竹市光復高中室內設計科學生陳禹橋從小對室內設計有興趣，日前參加全國中等學校技藝競賽獲得室內設計組全國第2名金手獎，她開心說，希望未來能成為知名設計師。

新竹市光復高中室內設計科三年級學生陳禹橋與徐永翰，日前參加113學年度全國中等學校家事類技藝競賽，分別榮獲家事類室內設計組全國第2名金手獎和第6名優勝的佳績。

陳禹橋接受媒體聯訪說，確定成為競賽選手後每天訓練，無法放假導致身心疲累，一度想放棄，但因家人支持與鼓勵，努力做到「今天比昨天更進步」，此次能獲得好成績，要感謝持續堅持的自己。

陳禹橋說，她從小就對室內設計有興趣，總想改變家中佈局，夢想未來也能成為被記載在建築室內設計相關書籍中的知名設計師。

徐永翰說，為了加強繪畫透視圖等術科能力，常參考別人的作品以吸取他人優點、糾正自己不足，此外每天也要練習200、300道學科習題，努力在競賽中獲得好成績。

新竹市光復高中校長李詩慶受訪表示，陳禹橋、徐永翰常利用假日加強學、術科，此次獲得佳績實至名歸，期許將來在設計領域能獲得更多成就。

指導教師許凱婷說，2名獲獎選手畫風不同，徐永翰擅長空間光影處理，陳禹橋則是細節處理精緻、色彩層次豐富，此次競賽要在4小時內完成4張圖，考驗選手設計、繪圖速度及應變能力。（編輯：李錫璋）1131125