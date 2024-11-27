桃園抽查159件中藥11件違規 逾保存期限最多

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（中央社記者吳睿騏桃園27日電）桃園市衛生局今天表示，市府針對轄內近600家中藥販賣業者進行普查，抽查159件中藥材與中藥製劑，共查獲11件違規產品，違規樣態以逾保存期限8件最多，違規者都依藥事法罰款。

桃園市政府衛生局長賈蔚表示，為守護民眾的中藥用藥安全，衛生局每年都會在中醫診所、中藥房及藥局等場域進行上市後中藥監測計畫，113年截至10月，針對轄內近600家中藥販賣業者普查，抽查及抽驗159件中藥材與中藥製劑。

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賈蔚指出，市府共查獲11件違規產品，其中違規樣態以逾保存期限中藥材共8件最多，其餘外包裝未依規定標示產地、檢出二氧化硫超標及藥材基原不符規定各有1件，後續都依藥事法規定開罰，或移請其他縣市衛生局處辦。

賈蔚提醒民眾，中藥用藥安全要遵照「停、看、聽、選、用」，停偏方、看中醫、聽仔細、選合格、用對藥5撇步，養成正確使用中醫藥觀念，且勿聽信偏方，自行購買服用來路不明的中藥，相關藥品資訊民眾可至中藥藥品許可證系統查詢，以保障用藥安全。（編輯：李錫璋）1131127