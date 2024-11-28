軍公教114年調薪 弘光科大：教職員比照加薪3%

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（中央社記者趙麗妍台中28日電）今天是感恩節，弘光科技大學宣布，董事會與會董事全數同意通過114年度響應行政院軍公教調薪3%案，全校教職員（含約聘人員、工友、技工、司機）比照軍公教加薪3%。

行政院公布114年1月1日起，軍公教員工待遇調整3%，教育部配合行政院政策，日前通知全國大專院校，針對111年度、113年度調薪差額補助將援例持續，114年度調薪差額補助原則比照113年度補助調升專任教師與專案教師的本俸、學術研究加給及編制內職員薪資所生差額。

弘光科大今天發布新聞稿，發言人、副校長張聰民表示，學校從107年度以來，第4度響應政府調薪措施，以實質行動激勵教職員，才能夠在少子化浪潮中屹立不搖，今年交出總招生率（含外加名額）100%佳績。

張聰民表示，考量近年來物價調漲，107年度第1次比照軍公教調薪3%；111年度第2次比照軍公教調薪4%；113年度第3次比照軍公教調薪4%、學術研究費調整 15%；114年度第4次再比照軍公教調薪3%。

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他說，雖然教育部有調薪差額補助，但並非全額，114年度跟進調薪3%案，再加上前3次調薪累加人事經費，已大幅增加學校人事成本；114年度教育部調薪差額補助，對象為專任教師、專案教師、編制內職員，不包含約聘人員、工友、技工、司機。

張聰民進一步指出，弘光科大董事長王乃弘及全數與會董事，考量員工齊心努力付出，才能讓校務蒸蒸日上，持續力抗少子化趨勢，大方同意包含非自營單位約聘人員、工友、技工、司機，一律調薪3%，在創校57週年校慶前夕，作為送給弘光人的感恩節禮物。（編輯：陳仁華）1131128