中榮與農改場合作園藝治療 拈花惹草助病友改善身心

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（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中榮總與台中農業改良場簽署合作協議書，運用園藝治療模式帶領思覺失調症病友復健治療；院方今天表示，參與的24名病友不僅症狀等方面顯著進步，還有2人重返職場。

台中榮總今天舉辦記者會說明去年與台中農改場簽署合作協議書，開創運用園藝治療模式治療思覺失調症患者的嶄新嘗試。經過12週的訓練，24名參與課程的病友不僅在症狀、角色功能、自我照顧能力和動作協調等方面有顯著進步，更有2名病友順利求職，成功重返職場生活。

精神部主任周元華表示，思覺失調症是精神科重大疾病之一，在國內的盛行率約為千分之6，中榮近5年已收治超過7000名患者。患者在急性發作時常出現幻覺、妄想等症狀，即使經過藥物治療，仍可能留下動作緩慢、無活力及社會功能障礙等殘餘症狀。

中榮精神部醫療團隊與農改場專家討論後，量身打造每週1次、每次1.5小時的園藝課程，以精細動作訓練為主、粗大動作為輔，並特別加強互動討論。

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中榮精神部醫師劉柏伸指出，參與課程的病友分享，園藝創作讓心情變得愉悅，過程中不但學習到豐富的園藝知識，完成作品更帶來成就感與藝術氣息。為強化治療成效，並協助更多病友重返社會，精神部將於第二醫療大樓1樓設立「慢活屋」庇護工作訓練商店，販售病友製作的中醫茶飲和花藝作品，透過實際營運培養就業技能。

台中農改場副場長蕭政弘表示，查閱文獻顯示療養院慢性精神病患處於自然環境，透過對植物的照顧及收穫物的利用，可以改善生理及心理狀態。課程設計跳脫傳統園藝治療框架，讓病友透過團體討論規劃作品，運用花草素材進行創作，並學習分享個人設計理念。期待以此合作模式，開啟醫療機構攜手農業部各改良場擴大園藝療育服務範圍。（編輯：李淑華）1131128