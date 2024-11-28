早安世界》30日前受冷氣團及輻射冷卻影響 平地低溫探11度
30日前受冷氣團及輻射冷卻影響 平地低溫探11度
中央氣象署27日表示，28至30日清晨受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，29、30日最冷，北台灣平地低溫約攝氏11至13度，局部地區再低1、2度。30日白天起大陸冷氣團開始減弱，每日溫度以1、2度左右的幅度緩慢回升。但12月1、2日輻射冷卻效果仍然明顯，因此夜晚清晨仍然偏涼，平地低溫普遍為14至16度，局部地區要留意日夜溫差。預估12月3日下波東北季風增強，北部、東半部轉濕涼。（看完整報導）
10月景氣燈號續亮黃紅燈 國發會：年底前審慎樂觀
國發會27日發布10月景氣燈號續亮「黃紅燈」，分數創逾半年新低，且掉到黃紅燈區間的下緣。國發會經濟發展處處長邱秋瑩表示，這次工業生產指數轉弱主要是短期因素所致，包括10月初碰到颱風假、工作天數較少，還有石化業有產線排休，生產銷售因此較去年同期減少。景氣燈號續為黃紅燈，代表還在穩定復甦的道路上，每年第4季有百貨週年慶、電子新品陸續推出活動，也是傳統銷售旺季，對年底前內需審慎樂觀。（看完整報導）
CPTPP將擱置台灣中國入會案？知情人士：持續關注
跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會年度大會將於加拿大溫哥華登場，政治新聞網Politico.eu報導，因為「一個中國」的棘手政治問題，目前成員國無法對台灣入會資格達成共識，本屆會議只好先擱置中國和台灣的申請案，哥斯大黎加的申請案將優先被討論。知情人士表示，政府單位已經有看到相關報導，但執委會尚未召開，政府會持續關注進度。（看完整報導）
采盟免稅店接機蹭12強台灣隊合照 桃機擬開罰100萬
12強棒球賽台灣隊奪冠，但在返台接機活動時，出現采盟免稅店員工遭指蹭合照亂象。桃園機場公司總經理范孝倫27日說，按照契約有懲罰性罰鍰，初步將以最高金額100萬元來處罰。采盟免稅店董事長古素琴26日道歉，采盟27日承諾提撥新台幣3000萬元，全數當成為期5年培育台灣青少年棒球發展的種子計劃基金，協助偏鄉青少年球隊提升訓練環境與資源。（看完整報導）
勞發署謝宜容列被告限制出境8個月 海科館長疑職場霸凌調離主管職務
勞動部勞發署北分署公務員輕生案，新北地檢署已剪報分案，將前北分署長謝宜容列為他字案被告，全案朝瀆職等罪嫌偵辦。據了解，新北地檢署已將她限制出境、出海8個月；海科館長陳素芬日前也遭爆料，經常用高分貝音量飆罵部屬，教育部27日表示，經專案小組評估，陳素芬已不適合擔任主管職務，後續將針對是否成立職場霸凌繼續調查。（看完整報導）
以色列黎巴嫩停火協議生效 真主黨撤軍等關鍵條款一次看
美國總統拜登27日表示，以色列與黎巴嫩什葉派基本教義政治和軍事組織真主黨雙雙接受由美法兩國斡旋的停火協議後，協議將於27日生效。以色列與真主黨的戰鬥將於當地時間4時（台灣時間10時）結束，並表示以色列將於60天內逐步撤兵，協議文本尚未公布。（看完整報導）
日本免稅制度改先付後退 擬最快2026年4月上路
日本政府與執政黨正協調改變訪日外國客免稅方式，預計最快2026年度改成出境確認商品後再給予退稅的「先付後退」新制度。根據目前規劃，未來將上路的免稅新制改成消費時以含稅金額購買，之後在出境時於機場等海關處確認物品有被攜帶出國後，再以現金或事前登錄的信用卡進行退稅。（看完整報導）
林郁婷性別又遭質疑棄賽抗議 體育署盼世界拳總完善制度
巴黎奧運金牌得主林郁婷參加在英國舉辦世界拳總年終賽，參賽資格遭質疑。體育署指出，林郁婷同意在當地接受完整醫療檢查，仍不被世界拳總所接受，為了避免林郁婷受到二度傷害，教練曾自強、彭俊銘、陳怡安討論後，決定先主動退出這次賽事。體育署表示，因大會醫療資訊保密程序未到位，團隊經討論後退賽，盼世界拳總能擬定安全有效的內控制度。（看完整報導）
U12亞洲少棒錦標賽杜凱恩開轟 台灣複賽首戰16比0勝中國
U12亞洲少棒錦標賽台灣27日複賽首戰與中國交手，兩任投手黃劼恩、郭泓毅聯手壓制無失分，台灣隊1、3局各得8分，杜凱恩開轟，終場以16比0、4局搶下勝利。台灣隊28日複賽將與日本隊交手。（看完整報導）
記者在現場／在東京巨蛋記錄台灣登頂 這次終於能對焦在贏家身上
中央社記者鄭清元在這次世界12強棒球賽事中，前往日本進行台灣隊賽事採訪。從搶票開始，到克服場地內的諸多限制，最後拍下令全台灣為之瘋狂的再見雙殺，他忠實記錄了整個採訪的艱辛過程，並表示能在這樣特別的時刻，能夠站在第一線，用專業技能記錄眼前所見，他感到十分光榮。（看完整報導）
開箱老照片》蓬萊米之父磯永吉
磯永吉1886年出生於日本廣島，自東北帝國大學農科畢業後，到台灣總督府農事試驗場負責稻米改良工作。1920年代，磯永吉指導主任技師末永仁，在陽明山竹子湖將細長的台灣在來米與帶有黏性的日本米，雜交培育出「蓬萊米」，兩人因此被稱為「蓬萊米之父」、「蓬萊米之母」。（看完整報導）
Podcast》台、立關係跳恰恰？從總統連任到半導體合作
今年立陶宛舉行總統選舉，瑙塞達當選連任成功，不過他在選舉期間曾提到，應該將台灣駐立陶宛代表處更名為國際間常用的台北，也表示支持立陶宛與中國恢復外交關係，但強調這不代表立陶宛須放棄對台灣經貿關係，他的外交態度受到各界關注。本集節目邀請中央社駐立陶宛特派員游堯茹深入分析，立陶宛總統上任後對台態度如何？台灣駐立陶宛代表處是否會更名？半導體合作案能不能繼續？收聽本集節目，帶您全面掌握台灣與立陶宛的外交關係。（收聽Podcast）
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- 早安世界》30日前受冷氣團及輻射冷卻影響 平地低溫探11度2024/11/28 07:22
- 2024/11/27 07:29
- 2024/11/26 07:07
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